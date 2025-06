Sube tensión en Panel de Expertos: Transelec y Engie se enfrentan a Colbún por megalínea eléctrica hacia el sur

La incorporación del proyecto HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos en el plan de expansión, cuya inversión estimada es de US$ 1.500 millones, sumó a nuevos actores en la controversia.

Un intenso cruce de posiciones quedó en evidencia en los últimos días en la instancia que dirime conflictos del sector eléctrico, el célebre Panel de Expertos, por el proyecto de línea de transmisión HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos incluido en el plan de expansión de la Comisión Nacional de Energía (CNE). La iniciativa, similar a la megalínea Kimal-Lo Aguirre pero hacia el sur, involucra un monto de inversión estimado de US$ 1.500 millones.

Colbún, la eléctrica del grupo Matte, se involucró inesperadamente en el debate al presentar el 30 de abril discrepancias en las que figuró la petición de eliminar el proyecto HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos en el plan de expansión. Lo mismo fue planteado por la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor). Sin embargo, con el correr de los días estas solicitudes no pasaron desapercibidas y motivaron a diversos actores a presentar sus escritos como parte interesada de cara a la audiencia pública del próximo 16 de junio, dejando en evidencia que la incorporación de la obra en este momento no genera consenso, aunque sí hay acuerdo de que una línea así sí se necesita.

Alfa Transmisora de Energía, parte del Grupo Celeo, pidió mantener la iniciativa en el plan de expansión. Tomando su experiencia de haber estado a cargo del último proyecto de transmisión comparable en términos territoriales (el corredor en 500 kV Alto Jahuel-Ancoa-Charrúa), la firma recalca que construir una obra de estas características es "una tarea complejísima". "Es necesario comenzar con este proyecto cuanto antes, buscando mitigar atrasos, los que suelen ser sistémicamente muy costosos", aseguró en un escrito.

Pidiendo rechazar las discrepancias de Acenor y Colbún en contra del proyecto HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos se sumó también al debate Engie Energía Chile. "Lo deseable es que se incorporen al plan de obras lo antes posible, especialmente considerando que el propio proceso de planificación de la transmisión contempla mecanismos para minimizar los costos de arrepentimiento", advierte.

Engie recalca que este es un proyecto necesario, de muy difícil implementación y que probablemente enfrentará atrasos relevantes. "Si sigue el mismo camino que el proyecto Entre Ríos – Digüeñes – Nva. Pichirropulli (el proyecto que más se le asemeja en términos socio-ambientales), el Sistema HVDC se sometería a estudio de franjas y en cinco años contados desde esta fecha todavía no estaría adjudicado, con lo que la CNE, con mejor información sobre el desempeño de los supuestos considerados hoy en la planificación, podría modificarlo, atrasarlo o incluso eliminarlo del plan de obras de transmisión, a un mínimo costo sistémico", dice.

Y advirtió: "Si se retrasa su definición para planes de expansión futuros, lo único que se lograría es incrementar el riesgo de atraso de la obra, eso sí, con un enorme costo sistémico".

Transelec instó a promover con urgencia el proyecto en el plan de expansión para que se pueda concretar de manera razonable en sus diversas etapas: "La postergación del proyecto HVDC en los términos planteados por Acenor es incongruente con la realidad, carece de una visión pragmática y es contraproducente para los requerimientos de seguridad energética que demandan los clientes".

La principal transmisora del país también respondió a Colbún, indicando -entre otros aspectos- que a través de un estudio encargado a una consultora se indica que el proyecto contribuye efectivamente al aumento de la seguridad del sistema.

Espaldarazo de la megalínea en trámite

Frente a la discrepancia de Acenor, salió al ruedo Conexión Kimal-Lo Aguirre, quien impulsa la megalínea del mismo nombre que está en tramitación ambiental. La firma dio su respaldo técnico e institucional a la decisión de la CNE de incluir en el plan de expansión el proyecto.

Y, entre otros aspectos, señala que sus observaciones fueron realizadas para advertir sobre la necesidad de extender los plazos originalmente estimados, y que, por tanto, respalda técnica y administrativamente el plazo de 110 meses definido por la CNE, en coherencia con las dificultades y riesgos reales que presenta la ejecución de esta nueva megalínea.

Para Conexión, a diferencia de la megalínea Kimal-Lo Aguirre que busca unir Antofagasta y Santiago, el desarrollo del proyecto HVDC Lo Aguirre- Entre Ríos presenta condiciones significativamente más exigentes. Primero, alertó que hay mayor complejidad territorial y predial, ya que la zona centro-sur presenta una alta proporción de terrenos de propiedad privada.

Segundo, Conexión identificó el contexto ambiental más exigente. Esto, porque la presencia de ecosistemas sensibles, mayor densidad poblacional y la coexistencia con actividades agrícolas, turísticas o patrimoniales, obliga a desarrollar estudios ambientales más detallados, con procesos de evaluación más extensos y un mayor riesgo de observaciones tanto de la administración como de la ciudadanía, así como oposiciones y eventual judicialización. Y sumó como tercer factor que la infraestructura existente es más densa.

También, indicaron que al revisar las propuestas de reducción de plazo contenidas en algunas discrepancias al Informe Final del Plan de Expansión 2024, se advierte que no se han considerado múltiples factores críticos, entre los que figura la cantidad y diversidad de permisos sectoriales que se deberán tramitar los cuales no se concentran en una única institución, sino que exigen múltiples gestiones en paralelo.

La defensa de la CNE

En un extenso escrito de 192 páginas, en medio de las dudas que levantó Colbún por la seguridad donde incluso recordó el reciente apagón, la CNE destaca que el enlace otorgará la posibilidad de ser usado ante eventos de pérdida total de servicio (blackout), y aportará reactivos a la red, en especial, en condiciones de altas transferencias de energía desde el norte hacia el centro en horas de alta penetración solar, en línea a las necesidades del enlace Kimal-Lo Aguirre.

En esa línea, la entidad indica que Acenor realiza un análisis "incompleto" de todos los antecedentes disponibles, arribando a "conclusiones erróneas" respecto a la decisión óptima de incluir o postergar el proyecto, de los plazos necesarios para hacerlo y de la experiencia con la tecnología que considera.

A juicio de la CNE, Colbún realiza un análisis erróneo respecto de que sería favorable postergar el proyecto para futuros planes de expansión, ignorando el requerimiento de estudios de franjas, riesgos de atrasos del proceso de licitaciones, entre otros, que "consecuentemente generan pérdidas considerables de beneficio económico, lo cual se demuestra a través del criterio de la minimización del máximo arrepentimiento, o incluso observando el promedio de los arrepentimientos ante estos riesgos".

De hecho, se plantea que, dada la complejidad de las zonas que atravesaría el enlace HVDC Lo Aguirre-Entre Ríos, se estima que será necesario la realización de un estudio de franjas, lo cual podría retrasar su ejecución en al menos dos años, tal como ha evaluado la CNE en el informe.

En el detalle, la argumentación de la CNE apunta a que la postergación del mentado proyecto implicaría un alto costo de oportunidad para el Sistema Eléctrico Nacional, ya que aplazar su incorporación amplificaría los riesgos de ejecución -estudios de franja, licitación y trámites socioambientales- prolongando los plazos al menos otros dos años y encareciendo la obra.

Se suma -añade la CNE- que se trasladaría a la demanda los sobrecostos operacionales que el proyecto ya ha demostrado reducir, y contravendría el mandato del artículo 87° de la LGSE que exige minimizar riesgos de abastecimiento y asegurar holguras suficientes mediante la planificación de la transmisión.

"Diferir la evaluación o la implementación del proyecto", dice la CNE, "no constituye una decisión prudente: lejos de otorgar mayor flexibilidad, incrementa la exposición del sistema a atrasos, limita los beneficios económicos ya cuantificados y pone en riesgo la seguridad y la eficiencia del suministro futuro".