Subsidio eléctrico: Ministro Pardow se abre a volver a ajustar pilar PMGD en caso de reponer la propuesta

Con un rayado de cancha se encontró este miércoles el ministro de Energía, Diego Pardow, en el aterrizaje del proyecto que busca triplicar la cobertura del subsidio eléctrico en la comisión de Minería y Energía del Senado. Los senadores pidieron el tiempo suficiente para analizar el texto y detalles sobre los paneles solares que se buscan impulsar, mientras el secretario de Estado volvió a lanzar sus dardos contra la ofensiva que han protagonizado los gremios en el Congreso.

Fue el senador Rafael Prohens quien aseguró que este es un proyecto complejo y pidió directamente a Pardow que, "así como la Cámara tuvo cinco meses para verlo, no le pedimos los mismos cinco meses, pero el tiempo suficiente para analizarlo y ver los pro y los contra". "No es por rechazar el proyecto ni nada, pero no puede ser que la Cámara lo tenga cuatro o cinco meses, nosotros nos den un mes. Eso habla mal del sistema. Queremos hacerlo bien, pero no en 15 días", advirtió.

Y, aunque la senadora Luz Ebensperger se sumó a la inquietud consultando cuál es el plazo tope en que este proyecto debiese ser aprobado, no hubo claridad desde el Gobierno. "Ojalá llegar lo antes posible con este proyecto. Pero entendemos perfectamente la necesidad de discutir adecuadamente un proyecto de estas características", comentó Pardow.

Eso sí, la autoridad reconoció que, en cuanto a la recaudación bruta y neta, se tendrá que reajustar un poco la estructura de cómo se recauda este impuesto por el tiempo transcurrido: "Ya no va a estar el proyecto publicado antes del 24, ni seguramente va a estar operativo antes de la Operación Renta de abril".

Nuevos dardos a gremios

En la instancia, Pardow arremetió con una crítica que ya había planteado en el primer trámite constitucional del texto. "Entre la mesa técnica y la discusión en la Cámara, los distintos segmentos de la industria en un gremio, en otro empresas individuales, intervinieron cerca de 50 veces. Las organizaciones de la sociedad civil intervinieron cinco. Eso da la impresión de que este fuera un proyecto que genera mucha más polémica de la que en verdad genera, que está limitada a un par de pilares, un par de disposiciones en específico y a segmentos específicos de la industria", lanzó.

Para la autoridad, parte de la dificultad a veces que tiene este sector para llegar a acuerdos tiene que ver con la cantidad de gremios que hay, donde -dijo- "especialmente en materia de generación hay una multiciplicidad de gremios". A diferencia de la agricultura, ejemplificó, que es representada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SMA). De hecho, tomando la cuenta de la sesión donde se informó la solicitud de audiencia de cuatro gremios, Pardow recordó que estos "sólo responden al segmento de generación".

"Solo a modo de ejemplo, que ojalá no se malentienda, pero Acera y Generadoras tienen gran parte de socios en común. Y por el otro lado, GPM y Acesol también comparten gran parte de sus miembros", dijo. Y sentenció: "Ojalá pudiera haber un balance un poquito mayor entre sociedad civil e industria y ojalá los gremios del sector de generación hicieran un esfuerzo un poquito mayor para consolidar sus intervenciones".

La senadora Provoste coincidió en que se pueda equilibrar las participaciones de los invitados en esta oportunidad: "Cuando uno mira lo que ocurrió en la Cámara, estuvo muy cargado respecto de la industria".

Finalmente, la instancia acordó entregar a más tardar este jueves la nómina de invitados y tener sesiones extraordinarias -adicionales a la citación habitual- para sacar adelante el proyecto.

Pilar PMGD en evaluación

Pardow hizo un repaso de la reciente votación del texto en la Sala de la Cámara de Diputados. Si bien destacó que fue aprobado por amplia mayoría el artículo transitorio que permite utilizar los excedentes del subsidio para proyectos fotovoltaicos residenciales, no tuvo la misma suerte la creación de un nuevo cargo al Fondo de Estabilización de Tarifa (FET) con recursos provenientes de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

"Siendo transparente, una parte de la Cámara, tenía un problema con la estructura jurídica de este cargo y una oposición a la estructura jurídica, sin importar su magnitud", admitió. Y dio pistas del destino que tendrá el polémico pilar, donde si bien aún no saben si se repondrá, aseguró que están disponibles a ajustar su magnitud en caso de perseverar en la propuesta.

"Lo que estamos haciendo es reconsiderando los parámetros y hay total apertura del Ejecutivo, como siempre ha estado, para conversar sobre los parámetros de este cargo y evaluar su reposición en segunda instancia, obviamente después de que haya una aprobación en general del proyecto", adelantó. Y complementó: "Lo que falta resolver es lo que se rechazó en primer trámite que está hoy sujeto a reconsideración, revisión para evaluar su posible reposición en segundo en segundo trámite".

Ebensperger sinceró sus dudas. "¿Sabe lo que siento? Soy super transparente: que finalmente estamos siguiendo adelante este proyecto para construir paneles que puede ser muy loable pero que no era la finalidad del proyecto".

Además, consultó dónde se instalarán los paneles. "Lo veíamos en fotos con diputados de todas las regiones. Usted hizo como un ofertón de paneles para obtener los votos en la Cámara. Quisiera saber si hay una planificación de necesidad de paneles o eventual distribución por regiones, o van a beneficiar a los que votaron a favor porque vi fotos con todo, de todo tipo. No hay de un sector político solamente, de todo", arremetió.

Pardow replicó que, respecto de las reglas de distribución, "si queremos poner reglas que establezcan, formas de selección, me parece completamente legítima".

Asimismo, el secretario de Estado recalcó que se está proponiendo un proyecto que sea fiscalmente responsable. Por lo tanto, se pone en el peor escenario de mayor gasto, que es el de mayor gasto. "¿Y qué ocurre si, sin embargo, esa trayectoria no se va cumpliendo en los hechos todos los semestres? Que esos excedentes los dedicamos, como es dinero ya recaudado, a proyectos de paneles solares de propiedad conjunta".