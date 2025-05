Utilidades de ENAP crecen un 17% en el primer trimestre impulsadas por mayor producción propia

La estatal alcanzó ganancias por US$ 129,4 millones, frente a los US$ 110,5 millones obtenidos en igual período del año pasado.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este lunes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que alcanzó una utilidad de US$ 129,4 millones en el primer trimestre de este año, un alza de un 17,1% frente a los US$ 110,5 millones obtenidos en igual período del año pasado.

Lo anterior, reforzaron desde la compañía, a pesar de la baja internacional de los márgenes de refinación y la interrupción del suministro eléctrico en febrero. Las medidas operacionales y comerciales adoptadas por la empresa permitieron compensar estos efectos, dijo la firma.

Según detalló la estatal en su análisis razonado, este mejor resultado se explica principalmente por el aumento del margen bruto que alcanzó los US$ 293,6 millones, comparado con los US$ 229,2 millones generados en primer trimestre del año anterior, debido a la mayor venta de producción propia valiosa de la línea de Refinación y Comercialización (R&C), equivalente a US$ 82 millones.

"Este mejor desempeño y gestión operacional permitió compensar positivamente la reducción de los márgenes de refinación internacionales de 3,7 US$/bbl (barriles) y un mayor costo en la canasta de crudos de 0,4 US$/bbl", se añade.

En cuanto al resultado por líneas de negocio, Refinación y Comercialización (R&C) alcanzó un resultado antes de impuesto (RAI) de US$ 143,3 millones, superior a los US$ 123,3 millones del año anterior. Este aumento es explicado principalmente por la mayor venta de producción propia valiosa, debido a un cambio en el mix de ventas y una optimización de costos logísticos.

La línea de Exploración y Producción (E&P) reportó un RAI de US$ 55,1 millones, comparado con los US$ 51,2 millones obtenidos en primer trimestre de 2024, de los cuales US$ 46,6 millones corresponden a las operaciones internacionales de ENAP (Ecuador y Egipto), y US$ 8,5 millones a la operación en Magallanes.

En el documento se precisa que el RAI de E&P internacional (Ecuador y Egipto) ascendió a US$ 46,6 millones, lo que se compara con US$ 49,4 millones obtenidos en primer trimestre de 2024.

Por otro lado, los ingresos de actividades ordinarias cayeron 6% al 31 de marzo desde US$ 2.469,8 millones a US$ 2.321,3 millones. Mientras, la compañía registró un Ebitda consolidado de US$ 296,3 millones al cierre del primer trimestre de 2025. Este resultado es superior en US$ 48,3 millones (20%) respecto de los US$ 247,9 millones alcanzados en igual período de 2024.

Entorno desafiante

En un comunicado, el gerente general de la petrolera estatal, Julio Friedmann, sostuvo que “los excelentes resultados obtenidos en el primer trimestre de 2025 reflejan nuestra gestión operacional y estratégica, con mejoras en la producción de productos de alto margen, reducción de importaciones y optimización de costos logísticos, entre otros".

"A pesar de un entorno de mercado desafiante, con menores márgenes de refinación internacional y fluctuaciones en los precios del crudo, hemos logrado mejorar nuestros resultados. Seguiremos enfocados en optimizar nuestras operaciones y en mantener la sostenibilidad financiera para fortalecer a Enap en el largo plazo", añadió.

Y recalcó: “Durante 80 años hemos sido la energía que mueve a Chile y en el futuro lo seguiremos siendo. Sabemos que como ENAP somos parte de una industria que tiene complejidades en todo el mundo, pero también estamos conscientes de que somos indispensables, estratégicos y que sin nosotros el país no puede funcionar”.

Cabe recordar que los buenos resultados se da en un contexto además en que el Gobierno volvió a pedir el retiro de utilidades. En concreto, la semana pasada se informó que se decidió retirar el 50% de las utilidades correspondientes a la gestión 2024 (US$ 204 millones).