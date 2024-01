Ciro Colomba, abogado litigante: “La Ley de Delitos Económicos va necesariamente asociada a la litigación compleja”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Socio fundador del Estudio Colombara Estrategia Legal, el abogado Ciro Colombara tiene una vasta trayectoria en litigaciones complejas y ha encabezado una verdadera cruzada para que esta área del derecho se incorpore en la formación de los nuevos profesionales.

Esta visión se concretó en un libro: “Litigación Compleja. Confictos complejos y decisiones estratégicas”, fruto del trabajo conjunto con otros tres abogados: Aldo Díaz, Francisco Agüero y Carlos Sánchez.

Este fue el tema del conversatorio que se realizó este jueves en el Club 50 y hasta donde llegaron representantes de distintas empresas, para conocer la mirada sobre esta materia de los abogados Macarena Letelier, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación-Santiago, y del excontralor Ramiro Mendoza.

En conversación con Diario Financiero, Colombara explica que el concepto de “litigación compleja” consiste en enfrentar los litigios “desde una perspectiva holística, incorporando no solo el derecho sino también otras disciplinas -como la economía, la sociología y psicología interdisciplinaria- en los mecanismos de toma de decisiones”. Esta visión, subraya, será imprescindible para la asesoría a las empresas en lo que respecta a la nueva Ley de Delitos Económicos.

- ¿En Chile ya se está aplicado la litigación compleja?

- Nosotros vemos todos los días conflictos que son megaproblemas, que muchas veces los estudios de abogados los enfocan solo desde una perspectiva penal o civil, haciendo caso omiso de la perspectiva comunicacional, política, relacional, de comunidades… Cuando uno analiza un problema complejo desde una perspectiva de litigación compleja, tomando todos esos escenarios, puede llegar a soluciones satisfactorias para el caso. De otro modo, no resuelve el problema.

- ¿Los nuevos abogados no están preparados para enfrentar este tipo de litigación?

- Ni los nuevos ni los antiguos. En general, la enseñanza del derecho en Chile, pero también en América Latina, está basada en la norma y en la memorización, pero no en descubrir conocimientos y en razonar de manera crítica.

- ¿Cómo se expresa esta falencia en la formación?

- No se le enseña a pensar a los alumnos, a resolver problemas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en EEUU, que la enseñanza del derecho tiene una visión mucho más global y en la misma formación académica, muchos combinan abogacía y economía, derecho y sociología o psicología. Yo tengo una visión crítica.

- ¿Qué tan deficiente es esa enseñanza en Chile?

- Está muy basada en lo formal, en la norma. Basta que deroguen un artículo, una ley o un código, para que automáticamente todo un cuerpo de conocimientos caiga. Eso muestra lo absurdo de la formación académica.

- ¿Cómo se ligan los desafíos de la litigación compleja a la aplicación de la nueva Ley de Delitos Económicos?

- Ese es un muy buen ejemplo de los problemas de la visión parcial o segmentada. La Ley de Delitos Económicos y Ambientales, necesariamente requiere conocimientos, por ejemplo, de derecho penal, de compliance, derecho medioambiental, de economía, de organización de empresas. Cómo es posible entender lo que subyace a la ley si uno no conoce cómo funciona una empresa, cuáles son las lógicas económicas de la toma de decisiones. Si uno no tiene todos esos acercamientos integrados, va a llegar a análisis erróneos o parciales y, al momento de un litigio, probablemente se va a llegar a malas soluciones que no van a comprender la complejidad del problema.

- ¿Cuáles son los desafíos para los estudios que se enfrenten a casos relacionados con la Ley de Delitos Económicos?

- Tener una visión global. Hoy vemos una fiebre de áreas de compliance formadas, lo digo en el buen sentido de la palabra, por gente sin experiencia. Y eso no permite tener soluciones adecuadas o correctas. El conocimiento interdisciplinario y la experiencia en esto son temas clave, se juegan cuestiones demasiado importantes. Un ejecutivo puede terminar privado de libertad o incluso una empresa disuelta, que es la máxima sanción de la ley. Y si no se tiene esa visión holística de la que habla el libro, donde se integren todas las variables, se tomarán decisiones erróneas.

- ¿Esta ley obliga a los abogados a profundizar en la litigación compleja?

- La Ley de Delitos Económicos va necesariamente asociada al concepto de litigación compleja, porque terminará resolviéndose en litigios. Todo lo que está ocurriendo ahora, desde la dictación de la ley y, probablemente, en los dos primeros años, va a ser prepararse para casos que van a terminar en litigios.