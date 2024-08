Alberto van Klaveren y la política arancelaria con India: “Nuestro interés es iniciar la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica Integral”

Hace algunos días el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, insistió en que Venezuela no es una dictadura, declaraciones que tensionaron al mundo político del país.

Ante este escenario, el canciller Van Klaveren recalcó que las posiciones que adoptan los partidos políticos son absolutamente de manera autónoma, por lo que no afectan en “lo más mínimo” lo que es la política que conduce el Presidente de la República Gabriel Boric y, en consecuencia, la de Cancillería.

“Es una posición de un partido político, que lo hemos dicho, no la comprendemos, pero no cuestiona ni altera la conducción de la política exterior y no limita nuestra política frente a Venezuela”, señaló.

El secretario de Estado agregó que como Gobierno ven con gran preocupación lo que está sucediendo en Venezuela, recalcando que siguen a la espera de las actas electorales. “Hemos condenado expresamente la violación de los derechos humanos en Venezuela. Nos preocupa mucho la situación y la seguridad de los líderes de la oposición de ese país”, concluyó Alberto van Klaveren.