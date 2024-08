Autoridades inauguran “Chile Summit India 2024” con miras a explorar y maximizar las oportunidades que existen para ambos países

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En un auditorio con más de 100 personas emplazado en Nueva Delhi, India, se llevó a cabo la inauguración de Chile Summit India 2024, evento que busca fortalecer los lazos institucionales y promover el comercio bilateral entre ambas naciones, facilitar el contacto entre empresas y avanzar en acuerdos que impulsen el intercambio de bienes y servicios.

La ceremonia comenzó cerca de las 10:00 hora local -las 00:30 de la mañana en Santiago- y contó con la presencia de autoridades indias como la Secretaria del Departamento de Ganadería y Lechería, Alika Upadhyaya, y el Comisario de Horticultura, Prabhat Kumar; además de una serie de autoridades chilenas, como el Canciller Alberto van Klaveren, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el director general de ProChile, Ignacio Fernández, sumado a representantes de más de 10 gremios del sector privado, marcas sectoriales y organismos públicos.

El ministro de Relaciones Exteriores fue el encargado de dar el puntapié inicial del evento. En su presentación, el titular de cartera recalcó que Chile está en un momento de grandes oportunidades, debido a que India no es solo una de las economías más dinámicas del mundo, sino también un mercado con diversidad cultural y económica, capaz de ofrecer oportunidades únicas para países como Chile.

“Nuestra nación, con su estabilidad y apertura económica, está bien posicionada para ser un socio estratégico en Latinoamérica. No es casualidad que hayamos elegido este momento para realizar el primer Chile Summit India. Nuestra intención es clara: queremos explorar y maximizar las oportunidades que existen para ambos países”, enfatizó van Klaveren.

Por su parte, el ministro Valenzuela recalcó que como Gobierno ven una enorme oportunidad en India para la industria de vinos, fruta fresca, frutos secos, carnes, y productos forestales, pero enfatizó que es necesario poner el foco en lograr rebajas de aranceles para varios de los productos de la canasta exportadora, especialmente nueces y vinos.

“Queremos que India y sus familias conozcan y aumenten su demanda por productos chilenos, por ello este primer Chile Summit 2024 y nuestra gira por India es tan importante”, señaló Valenzuela.

Mientras tanto, el director general de ProChile, Ignacio Fernández, señaló que las exportaciones de alimentos chilenos han crecido casi un 1.000% a la India desde 2013, enfatizando que Chile puede ofrecer algo más que productos alimenticios de calidad.

"También vemos mucho potencial en las industrias creativas, donde queremos que India use a Chile como locación para sus películas, o servicios relacionados con la industria agrícola o minera. Tenemos más de US$ 1.100 millones de oportunidades de exportación de productos que India importa para otros mercados y no para Chile", dijo Fernández.

Obstáculos de la relación

En representación de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el presidente del Consejo Empresarial Bilateral Chile-India del gremio y líder de Frutas de Chile, Iván Marambio, recalcó que hay un importante interés por parte de las empresas del sector de la alimentación y las bebidas de estrechar sus lazos comerciales con India.

Aún así, el presidente del consejo enfatizó que hay una serie de obstáculos que se tienen que superar para fortalecer los lazos entre ambos países, como los elevados aranceles impuestos por India. “La suspensión de éstos depende de una negociación comercial entre los dos Gobiernos; y actualmente se están negociando los términos de referencia para una negociación global entre ellos”.

Marambio agregó que este panorama “hace necesario que el Consejo Empresarial profundice sus interacciones con el gobierno en la elaboración de una estrategia público-privada que facilite la eventual negociación de un acuerdo global”.

Además, recalcó que, dado al bajo volumen actual del comercio, hay una falta de transporte directo entre ambos países, el cual ha incrementado los costos y ha obstaculizado el crecimiento del comercio bilateral. Este obstáculo llevó al Consejo Empresarial a evaluar -junto con las compañías navieras- la posibilidad de trabajar en este problema, además de ver la posibilidad de reducir los costos de transbordo y los procedimientos logísticos para facilitar la entrada de productos chilenos en el mercado indio.

Nueces: la estrella chilena en la India

En la inauguración, tanto autoridades chilenas como indias recalcaron las relaciones y el negocio que ha logrado durante los últimos años los productores de nueces chilenas. Este producto entró por primera vez a la India en 2018 con 7 mil toneladas, y en 2023 llegaron a las 50.695 ton, convirtiéndose en el principal producto no cobre exportado a India, pese a tener un arancel de 100%.

"Nosotros vamos a seguir trabajando en dar a conocer los atributos y las virtudes de la nuez chilena. Tenemos que considerar que India es un país que tiene un 40% de población vegetariana, por lo tanto un producto tan sano y tan saludable como las nueces es el indicado para este lugar. Hoy día somos la nuez más comercializada en este mercado, lo cual es realmente un honor para nosotros", enfatizó el presidente de Chilenut, Juan Esteban Rodríguez.

En su presentación, el dirigente gremial también aprovechó de mencionar la importancia de la reducción de los aranceles. Rodríguez comentó que con la baja de éstos, las nueces van a poder estar a precios más competitivos, lo que permitirá que una mayor cantidad de gente tenga acceso a ese producto.

Finalmente, el presidente de Chilenuts comentó que como gremio están trabajando para invitar a una delegación de agricultores de la India a conocer la realidad chilena. "Si logramos este objetivo, luego nos enfocaremos en que una delegación chilena venga para acá (India) a establecer un huerto modelo y hacer una colaboración mutua para mejorar todos los estándares productivos. Nosotros no somos un competidor, somos un colaborador y eso es súper importante decirlo", concluyó Juan Esteban Rodríguez.