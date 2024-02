Eduardo Bitran expone sobre minerales críticos en la UCLA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Fue una presentación en el Congreso del Futuro lo que llevará a Eduardo Bitran, exministro de Obras Públicas y director de Codelco, a ser orador en la Escuela de Derecho de la Universidad de California (UCLA).

El negociador del acuerdo de Corfo con SQM de 2018 y reconocido experto en litio, expondrá ante una audiencia de investigadores y académicos sobre “La transición energética y los minerales críticos: oportunidades y desafíos de Chile en medio del cambio geopolítico” el próximo 7 de marzo, desde las 12.15 horas, en la sala 1447 de la prestigiosa universidad norteamericana.

La experiencia de Bitran como ministro y el rol de Chile como uno de los principales productores globales de litio serán parte de la conversación en la que participarán también el profesor de la UCLA, Alex Wang, y el abogado Juan Pablo Escudero. Y el 8 de marzo participará en un panel en el Emmett Institute on Climate Change and the Enviroment, también de la UCLA.