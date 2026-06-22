El actor Orlando Bloom es el nuevo embajador global de Casillero del Diablo y encabezará campaña internacional de la marca

Bloom ha participado en alguna de las producciones más exitosas de la historia del entretenimiento, como El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe.

Bloom, de destacada trayectoria en cine y televisión, es un reconocido seguidor de Manchester United, club que la marca auspicia desde 2010.

Casillero del Diablo, de Viña Concha y Toro, presentó al actor británico Orlando Bloom como su nuevo embajador global y será el protagonista de la nueva campaña internacional de la reconocida marca de vino en una pieza audiovisual que narrará, en primera persona, la afamada leyenda de Casillero del Diablo.

Con una destacada trayectoria en cine y televisión, Bloom ha participado en alguna de las producciones más exitosas de la historia del entretenimiento, como El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe y, más recientemente, The Cut y Deep Cover.

Bloom, embajador de Unicef, es un reconocido seguidor de Manchester United, club que la marca auspicia desde 2010. La nueva campaña protagonizada por Bloom se desplegará de manera global en los próximos meses y será estrenada en Chile, Reino Unido, Brasil, México e Irlanda, entre otros mercados, según la información publicada en el sitio de Viña Concha y Toro.

"Para Casillero del Diablo, la incorporación de Orlando Bloom como embajador global y protagonista de nuestra nueva campaña es un hito en la historia de la marca. Se trata de una figura de alcance internacional, con una carrera sólida, que encana valores profundamente alineados con nuestro ADN: sofisticación, carácter, autenticidad y una mirada verdaderamente global", afirmó Sebastián Aguirre, gerente de Marketing Global de Casillero del Diablo.

"Me enorgullece enormemente comenzar esta relación con Casillero del Diablo, una marca con una herencia extraordinaria y una de las historias más emblemáticas del mundo del vino. La Leyenda del Vino está impregnada de misterio, carácter y una auténtica teatralidad, lo que la convierte en una historia fascinante. Algo que me entusiasma mucho es dar vida a ese legado para un nuevo público global, honrando sus orígenes y reiventándolo de una manera fresca, cinematográfica y contemporánea", dijo Bloom en el comunicado.