Elecmetal sube sus ingresos 1,9% en 2023 ante un mejor desempeño del negocio metalúrgico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

ME Elecmetal reportó que en 2023 obtuvo ingresos por ventas consolidados de $ 1.171.430 millones, cifra que es 1,9% superior a la reportada en el ejercicio anterior.

De acuerdo a lo informado por la empresa –relacionada al Grupo DF- a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), estas cifras se deben a los mayores ingresos por ventas en el negocio metalúrgico (+7,0%), compensados en parte por menores ingresos en el negocio de envases de vidrio (-12,1%) y en el negocio vitivinícola (-4,7%).

En detalle, los ingresos en el negocio metalúrgico, que incluye el negocio individual propio de la matriz Elecmetal, además de las filiales Fundición Talleres, ME Global (USA) y ME Elecmetal (China) y la comercialización de productos fabricados por ME Long Teng, ESCO Elecmetal y por terceros alcanzaron a $ 813.561 millones en 2023, lo que representa un aumento de 7,0% respecto de 2022.

“Este incremento se explica por la intensa actividad minera que se registra en el mundo entero, principalmente asociada a los sólidos fundamentos de algunos metales como el cobre que presenta una sostenible demanda de largo plazo producto del desarrollo de la electromovilidad y de las energías renovables. Los principales mercados de la Compañía y sus filiales son importantes países productores de minerales tales como Chile, Canadá, EEUU, Perú, México, Kazajistán y Zambia”, sostuvo Elecmetal.

El resultado consolidado en 2023 arrojó una ganancia por actividades operacionales 3,3% superiores a las del año 2022 y una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de $ 47.333 millones, lo que es 14,7% más que lo registrado en el período anterior.