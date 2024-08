Enjoy: tribunal da el visto bueno y empieza a regir el acuerdo de reorganización judicial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El 8º Juzgado Civil de Santiago dio el visto bueno este jueves al acuerdo alcanzado entre Enjoy y sus acreedores en el marco del segundo proceso de reorganización de la operadora de casinos.

El gerente general, Esteban Rigo-Righi, informó esta decisión a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) donde sostuvo que el tribunal "dictó la resolución que tiene por aprobado la propuesta de acuerdo de reorganización judicial de Enjoy S.A. dado que no se presentaron impugnaciones".

Por esto, el acuerdo alcanzado por la operadora de casinos y sus acreedores el pasado 7 de agosto se encuentra aprobado y entró a regir conforme a lo previsto en el artículo 89 de la ley N° 20.720.

Cabe recordar que este plan busca mantener las operaciones de la empresa, el pago a sus acreedores y evitar un escenario como la quiebra.

El cambio de directorio que se viene

Estaba pronosticado que el pasado 19 de agosto al mediodía en las oficinas de la compañía en el piso 15 de Presidente Riesco 5711, se votará la renovación total del directorio. No obstante, según lo informado por la empresa a la CMF en su minuto, no hubo el quórum necesario para poder declarar constituida Junta de Accionistas por lo que "la Junta no pudo ser llevada a efecto".

Por esto, el directorio de Enjoy reagendó dicha citación para el próximo 30 de agosto a las 10:30 horas.

Actualmente, el directorio lo componen Jaime Maluk como presidente; Octavio Bofill, Enrique Taladriz, Pier Paolo Zaccarelli, Ignacio Perez, Rodrigo Grau, Andrea Wolleter y María Alejandra Maluk.

Cabe destacar que la próxima mesa será la que deberá hacer las respectivas reestructuraciones societarias acordadas el pasado 7 de agosto por la junta de acreedores.