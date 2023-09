Errázuriz Ovalle recurre a la justicia para que se levante orden de arresto

El caso se remonta a 2014, en una disputa entre Inversiones J y B y la Sociedad Contractual Minera Tambillos del grupo Errázuriz.

La orden de arresto se reactivó luego de que el Segundo Tribunal Ambiental desechara un recurso de reposición de la defensa de Errázuriz, donde entregó como antecedentes que, entre otros puntos, su empresa se encontraba a la espera de los permisos requeridos para ejecutar las obras de cierre y seguridad del Tranque de Relaves Las Palmas (en el Maule) que colapsó por el terremoto de 2010.

La Corte de Apelaciones, donde se presentó el amparo, solicitó un informe al tribunal ambiental. “Estos informantes son de la opinión que la resolución recurrida, al restablecer la orden de arresto decretada a fojas 1.865, no resulta arbitraria, ilegal ni desproporcionada, en primer término, porque el amparado no es un tercero absoluto en el proceso y, en segundo lugar, porque a la fecha no se ha dado total cumplimiento al Programa de Reparación Ambiental ordenado en sentencia de 24 de agosto de 2016”, señaló la entidad.