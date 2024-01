Exportaciones de vino embotellado volvieron a caer en noviembre y Brasil se consolida como el principal destino

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras las positivas noticias de octubre pasado, la exportación de vino embotellado volvió a caer en el balance de este sector a noviembre. Según datos de Vinos de Chile, los envíos de dicho mes descendieron un 2,8% en volumen y 9,4% en valor respecto del mismo periodo de 2022, con un total de 4 millones de cajas enviadas por un valor de US$ 109,4 millones. Mientras tanto el precio promedio cayó un 6,7% en esta comparación y se situó en US$ 27,3/caja.

En detalle, la entidad detalló que el comportamiento entre los distintos países fue mixto este mes, con algunos al alza y otros a la baja en comparación con noviembre de 2022. Brasil lideró y registró un aumento de 12,2% en volumen y de 9,4% en valor, mientras que los envíos a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda y México también aumentaron.

Por el contrario, China continuó presentando importantes ese mes con caídas del 36% en volumen y 41% en valor. Acompañando al gigante asiático, también retrocedieron las exportaciones a Japón y Corea del Sur, mientras que Holanda mantuvo valores similares al mismo mes del año anterior.

Los resultados del último tiempo, y después de seis años con China a la cabeza de las exportaciones en valor, llevaron a Brasil a posicionarse como el primer destino en valor de los envíos de vino embotellado chileno al mundo durante el año móvil, lo cual se suma a la primera posición en términos de volumen que mostraba desde el ejercicio 2020.

De todos modos, la baja de las exportaciones es generalizada en este ciclo, con la excepción de Francia, pero sólo en valor.

Si bien el balance destaca el aumento en las exportaciones de los vinos a granel, espumantes y envasados, aunque sus acumulados siguen siendo negativos, informó Vinos de Chile.

Cae la exportación en todos los segmentos

A nivel de detalle por segmentos de precio de las exportaciones, en el informe del gremio se dejó entrever que durante este mes se apreció un crecimiento en los vinos de menor valor (menor a US$ 20 por caja), los que aumentaron sus exportaciones en más de 6% en volumen y valor, aunque también se mantuvieron en un nivel similar al mismo mes del año anterior los vinos entre US$ 30 y US$ 40 por caja, con una variación de 1,9% en volumen y 0,5% en valor.

Todos los demás rangos de precio disminuyeron sus envíos, en particular los de mayor valor (mayor a US$ 60 por caja), que registraron una baja de 29% en volumen y 32% en valor.

En la misma línea, el gremio señaló que las exportaciones de vinos por sobre US$ 40 la caja en noviembre disminuyeron un 23% en volumen y un 27% en valor respecto del mismo mes del año anterior. Además, varios países registraron importantes bajas en la compra de estos vinos de mayor valor, al mismo tiempo que destaca el aumento del envío de estos vinos a Brasil, Canadá y Perú.

Respecto a enero-noviembre de 2023, todos los rangos de precio de vino embotellado registraron bajas en las exportaciones respecto del mismo lapso de 2022. En este escenario, los que presentan la baja menos pronunciada son los vinos de menor valor (US$ 20 / caja), con un retroceso de 16% en volumen y valor, mientras que los que más disminuyen, son los del rango de US$ 20 a US$ 30 por caja, con caídas cerca de 28% en volumen y valor, respecto del mismo período del año anterior.