Fiscal Grunberg detalla los resguardos que se tomaron para realizar la investigación por colusión del gas industrial en plena pandemia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La semana pasada, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, viajó a Sauípe, Brasil, para participar de una conferencia anual que realiza la International Competition Network (ICN, Red de Competencia Internacional).

En su exposición, dentro de un plenario titulado “Una nueva era en la persecución de carteles”, en el que participó junto a las cabezas de las agencias antimonopolios de Irlanda, Reino Unido, Portugal y México, Grunberg se refirió a temas como el uso de tecnología para detectar carteles, los avances regulatorios que han favorecido a la FNE y la importancia de la cooperación internacional para la institución.

Y en ese contexto, el fiscal repasó la reciente acusación dirigida hacia el mercado de gases industriales y medicinales, contra las empresas Indura y Linde, a las que la FNE denunció por haber acordado no disputarse los clientes y así aplicar alzas de precios a los mismos.

“Las sucesivas modificaciones de nuestra legislación antimonopolio nos otorgaron los poderes necesarios para hacer frente con éxito a las conducta de cartel”, expuso.

“Me gustaría partir señalando que esto no es el primer caso que tenemos en este mercado. Tuvimos un cartel en la misma industria hace 20 años. En esa época, no tenía los poderes para realizar allanamientos, intervenir teléfonos o conceder clemencia (delación compensada). Las empresas fueron absueltas porque no teníamos pruebas directas del acuerdo”, recordó Grunberg.

En ese sentido, el fiscal planteó que aquello demuestra que “las sucesivas modificaciones de nuestra legislación antimonopolio nos otorgaron los poderes necesarios para hacer frente con éxito a las conductas de cartel”.

A diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, dijo que ahora pudieron utilizar todas las herramientas que les permite la ley, además de evidencia proporcionada justamente por Linde, que se acogió a delación compensada. Así, para esta empresa y sus ejecutivos se solicitó una exención de la responsabilidad penal y de las multas, por lo que la FNE finalmente pidió sanciones por unos US$ 31,3 millones entre Indura y su exgerente general, Marcelo Torres.

“Nuestro mensaje para las agencias más jóvenes es que tienen que ser pacientes y defender con firmeza los cambios legislativos”, recomendó.

Allanamientos en pandemia

Continuando con la colusión de los gases, Grunberg se remontó a los inicios de la investigación, en 2020, en el período de mayores restricciones sanitarias y encierro de la pandemia. Por eso, dijo, recurrieron a intervenciones telefónicas, “en parte porque los ejecutivos estaban trabajando desde la casa” y dando instrucciones por ese medio.

Cuando el Covid-19 comenzó su retroceso, empezaron a planear los allanamientos que, de acuerdo al fiscal, tenían varias complejidades: primero, tenían que registrar residencias privadas (porque los gerentes teletrabajaban) y, segundo, tomar precauciones para evitar contagios.

En ese punto, relató que llamó al menos a cinco agencias antimonopolios internacionales para saber cómo estaban llevando a cabo esas diligencias.

“Todo el equipo se hizo pruebas PCR los días anteriores a los allanamientos, adicionamos equipamiento de protección personal para nuestros equipos, chequeamos con autoridades públicas si es que los ejecutivo que íbamos a buscar tenían Covid y ajustamos los protocolos a las circunstancias de la pandemia, incluyendo acortar el tiempo que nos tomamos”, contó Grunberg.

Delación compensada y tecnología

Más allá del caso puntual de Indura y Linde, el fiscal también analizó la situación actual de la FNE.

Destacó que la entidad tiene un fuerte historial de iniciar investigaciones de oficio y sostuvo que el 60% de los casos que han llevado a tribunales en la última década fueron de esta índole.

Asimismo, dijo que si bien el programa de delación compensada es importante, no dependen de ella y que solo la mitad de los carteles de los últimos 10 años han contado con un delator. “Nuestros ratios de éxito son los mismos con o sin delación”, afirmó.

Por otro lado, también resaltó la creación de una Unidad de Inteligencia en 2020 para fomentar las capacidades de detección, en la que han incorporado tecnologías como inteligencia artificial (IA), machine learning, big data y web scrapping.

Del uso de estas tecnologías, esgrimió que han sido especialmente útiles para el trabajo de inteligencia previo a los allanamientos: “Como bien sabemos, en un mundo post pandemia, muchos de nuestros objetivos trabajan desde casa, y encontrar personas y allanar residencias privadas de individuos ha mostrado ser particularmente desafiante”.

Además, Grunberg comentó que la tecnología ha mostrado ser útil, pero que “no va a entregar los casos listos. Hemos aprendido que la inteligencia se trata sobre todo de información y la tecnología es solo un manera de recolectarla y procesarla”.

Sin embargo, planteó que “todavía necesitamos combinar tecnología con otras fuentes de información y métodos de procesarla: fuentes humanas, informantes y delatores siempre serán indispensables. Y, por supuesto, las personas que combinen la información recopilada con tecnologías avanzadas junto con la información obtenida de otras fuentes, y -esto es lo más importante- cuestionando críticamente los resultados de lo que te den las herramientas automatizadas”.