“Fuiste un gran guía”: las sentidas palabras de Enrique e Ignacio Cueto en la despedida de su padre

Un sentido homenaje realizaron este domingo los hermanos Enrique e Ignacio Cueto Plaza, en representación de su familia, en el marco de la misa de despedida del patriarca precursor de Latam Airlines Group, Juan Cueto Sierra, quien falleció el sábado pasado.

Ante una concurrida ceremonia religiosa, que congregó a empresarios como Jean Paul Luksic y Javier Martínez, al economista Patricio Rojas, y a directores de empresas, como Jorge Awad o Darío Calderón, ambos hermanos -y también uno de sus nietos, Ignacio Cueto-, se refirieron al legado del empresario.

“Para nosotros este es un momento de homenaje. Mi padre fue un gran, gran hombre, un gran jefe de familia, un gran empresario. Sencillo, cariñoso, alegre y siempre bajo perfil, no ostentar con nada”, dijo Enrique Cueto.

A su turno, Ignacio Cueto, destacó que desde pequeño su padre afrontó las adversidades de la vida, golpeado primero por la guerra en España, siendo niño, y luego el tener que emigrar a Chile y enterarse al poco tiempo de que su padre había sido fusilado. Y que pese a toda esa vivencia terrible -que podría haberle dejado una gran carga en su vida-, “no fue así”, dijo Ignacio Cueto, logrando su padre ser una persona alegre, optimista, generosa y simple.

“Nunca miraste a nadie para abajo”, señaló, destacando también como cualidades su audacia, su gusto por los negocios y tomar riesgos y pese a las adversidades y “algunos porrazos, con coraje volviste a salir adelante”, ahondó. Y también destacó a nivel personal su rol como guía. “Fuiste un gran guía. No era fácil para alguien a quien no se le daban los estudios y la concentración, confiar. Y pudimos establecer una gran confianza y amistad (…) Esa confianza en mí ha sido una muestra de amor y de cariño que me ha ayudado mucho a ser quien soy”, resaltó.

“Estaba decidido a que todos teníamos que ser tan fanáticos como él del Real Madrid”, dijo también su nieto Ignacio Cueto, recordando la compra de su primer terno en El Corte Inglés, en España. Y, por supuesto, el permanente interés del patriarca por volver a sus raíces, que hacía que los veranos familiares lo pasaran en su pueblo natal, Colunga, en Asturias.

“Nos conquistó, porque siempre nos transmitió que era el pueblo más lindo del mundo”, dijo el nieto, detallando que su abuelo era constante comensal en su picada favorita de Colunga, “Las Vegas”, donde degustaba sus comidas preferidas: chorizos, papas fritas, tortilla de papa, y fabada con extra de morcilla.

El nieto cerró destacando de su familia la verídica unión que existe entre ellos, que hace que vivan y veraneen juntos y también trabajen juntos. “¿No será mucho ser vecinos en Santiago, casas pegadas, vecinos en la playa y además trabajar todos los días juntos? Para nosotros no”, concluyó.