Iansa consolida resultados positivos y prepara plan con foco en nuevas líneas de alimentos

Empresas Iansa parece haber dado vuelta la tendencia. Recién en la segunda mitad del año pasado, la compañía volvió a tener un resultado operacional positivo, algo que no lograba desde 2017, y este año ya está afirmando su regreso a las utilidades.

A junio de 2023, Iansa acumula ganancias por US$ 3,9 millones, lo que contrasta con las pérdidas de US$ 0,7 millón que tenía a la misma fecha de 2022.

“Lo que estamos viendo hoy día es una consolidación de resultados positivos que comenzamos a tener el año pasado después de un plan estratégico bien abarcativo y cuatro años complejos, entre la guerra en Ucrania y la inestabilidad económica y política. A pesar de todo eso, estamos logrando resultados que nos tienen bastante satisfechos”, dice Pablo Montesinos, gerente general de la empresa.

Se podría decir que Iansa ya no es la misma empresa. El azúcar, que antes era básicamente su única fuente de ingresos, hoy es solo la mitad del negocio. La compañía ha apostado por la pulpa y pasta de tomate, que ya alcanza el 25% de sus ventas; el segmento retail, con líneas de endulzantes y otros productos de despensa, y los insumos agrícolas y de nutrición animal.

“También decidimos reducir aquellos negocios que eran muy volátiles y que consumían demasiado capital de trabajo, como el negocio de jugos concentrados de manzana”, agrega Montesinos.

Centro de distribución

El último punto del plan estratégico fue “capturar eficiencias transversales”, explica el gerente. La compañía concentró sus operaciones azucareras en Chillán, lo que significó cerrar las plantas de Linares y Los Ángeles.

Ahora, hará lo propio en la Región Metropolitana, unificando su infraestructura logística en un centro de distribución ubicado en El Noviciado, en la comuna de Pudahuel. Las obras acaban de iniciarse y se proyecta que el centro esté listo a fines de 2024.

Montesinos dice que la idea es que este nuevo espacio sea “capaz de soportar el crecimiento de los negocios” y sostiene que triplicará la capacidad de almacenamiento de productos terminados y la aumentará en cinco veces en cuanto a materias primas.

El proyecto considera una inversión en torno a los US$ 20 millones, se emplaza en un terreno de 48 mil m2 e incluye 18 nuevos andenes para camiones.

“Hoy somos una compañía más liviana (…) Cuando uno tiene demasiadas operaciones chicas, se pierde foco, hay más riesgo de desvío de productividad. Hoy tenemos menos operaciones, más grandes, más eficientes y con una mejor capacidad de control de procesos”, afirma Montesinos.

Un nuevo plan

Mientras inician las obras en Noviciado, la administración de Iansa prepara un nuevo plan para el periodo 2024-2028. Y si el foco del plan anterior fue la reorganización de todas las operaciones, el de ahora es usar esto como plataforma de crecimiento, dice el gerente.

Uno de los grandes pilares de este plan sería el impulso del negocio marcario en el segmento retail, donde la compañía ha estado diversificando sus ingresos con líneas de productos como legumbres y arroz, y con distintas marcas como Iansagro, Cero K, Tamaya y la misma Iansa. El impulso por este negocio está directamente vinculado con el nuevo centro de distribución.

“Es un mundo que vamos a profundizar, hay una serie de planes en ese sentido para avanzar en líneas de alimentos del mundo de despensa”, sostiene el ejecutivo.

Por otro lado, cuenta que otro de los focos está en el área de pulpa y pasta de tomate. La compañía hoy estaría entre los 25 productores más grandes de este alimento, pero Montesinos considera que “hay bastante camino por recorrer aún ahí”.

Finalmente, el último pilar está en un equipo de innovación para otras líneas de productos derivados de la producción de la empresa, tanto de azúcar como de fibras o pulpa. “Son alimentos funcionales, que tienen una serie de características que apuntan un poco a las tendencias de consumo actuales”, explica Montesinos.

El nuevo mapa de la compañía tras la reorganización de activos

La reorganización de los negocios de Iansa implicó también un proceso de venta de activos inmobiliarios que, durante el primer semestre, ayudó a impulsar aún más sus resultados. A marzo, la empresa señaló haber realizado ventas por unos US$ 9 millones por este concepto durante los últimos doce meses: un fundo en Los Ángeles por US$ 6,1 millones, un terreno industrial en Linares por US$ 1 millón y una planta de jugos con su maquinaria en US$ 1,2 millón, fueron algunas de las transacciones que Iansa detalló en una presentación a sus inversionistas.

De este modo, hoy la compañía queda con tres centros productivos de pulpa de tomate en San Fernando y Molina, en Chile, y otro en Ica, Perú; plantas del negocio agrocomercial en Quepe, cerca de Temuco, y en Concepción; y una gran operación para el negocio azucarero y de endulzantes en Chillán. Además, tiene otras ubicaciones menores, como una planta de alimento de mascotas en Paine y operaciones ligadas a nutrición animal en Osorno y Rapaco.