Juan Araya, presidente de camioneros y paro por Ventanas: "Somos víctimas por el conflicto y por los trabajadores de Codelco"

"Somos víctimas en este tema por el conflicto y por los trabajadores de Codelco". Así lo afirmó esta mañana Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Camioneros de Chile (CNDC) a T13 Radio. El dirigente de los transportistas conversó sobre el paro nacional de trabajadores mineros que hoy mantiene varias rutas cortadas a lo largo del país, y apuntó a la falta de consideración de los movilizados con el gremio.

"Ellos no consideran a los subcontratistas. No hemos estado en las mesas, solo los trabajadores de Codelco", reclamó Araya. Y agregó que "nosotros, que somos los que hacemos los trabajos más complicados, no nos han considerado".

Asimismo, el vocero de la CNDC comentó las dificultades que ha debido sortear la confederación en vista de las operaciones que desempeñan los camioneros respecto de la movilización gran parte de las cargas de cobre de Calama, El Teniente y Los Andes. Y a esto se suman combustibles y otros insumos que son trasladados hacia el Puerto de Angamos.

Actualmente existen alrededor de 300 camiones que trabajan a diario debido a las circunstancias, y que, según los cálculos, las pérdidas ascienden a US$1 millón por día no trabajado, indicó. "Por lo menos calculamos eso y un poquito más. Son alrededor de 1.200 camiones en todo el complejo que trabajan para Codelco", dijo.

En este sentido, Araya descartó un eventual apoyo del gremio hacia los trabajadores movilizados y sostuvo que "necesitamos trabajar porque sabemos que el tema de Ventanas es complicado, hay varias aristas ahí, pero no hay que olvidar que esto va a durar cinco años. Los camioneros no van a quedar con trabajo al tiro".

"Yo creo que debería solucionarse hoy día. Aquí hay más trabajadores subcontratados que trabajadores de Codelco", expresó.

Sin embargo, el presidente de la CNDC afirmó que no cree que haya que deponer el paro nacional, sino "llegar a un acuerdo rápido con el gobierno".

"Esto no es un tema solo de Ventanas, la gente de Calama podría estar alegando lo mismo de la contaminación de las chimeneas de Chuquicamata", comentó.

Pequeños camioneros

Entre los trabajadores más afectados figuran los pequeños camioneros 'al pinche', dijo el vocero. Es decir, que dependen de los trabajos que surjan durante el día. Y comentó que se encuentran "desesperados" debido a las alzas del combustibles y de la escasez de repuestos.

"Los camioneros que están organizados en organizaciones gremiales pueden hacer presión", pero los pequeños no, dijo el dirigente. "Los que trabajan en la minería, sus contratos están con intereses"., agregó.

En vista de esta situación, Araya contó que "como confederación vamos a tener conversaciones con la CPC y la Sofofa. Las navieras han subido las tarifas del transporte de contenedores de China US$3 mil - US$2 mil que eran antes, ahora están en US$15 mil - US$20 mil. Pero a los camioneros nos siguen estrangulando. Entonces, ya los amenazamos". Y agregó que los camioneros son una pieza clave en los movimientos de contenedores vacíos.

Por último, el vocero se refirió al Estado de Emergencia en la Macro Zona Sur y afirmó que si bien ha sido útil, y que desde el gremio han sostenido una buena relación con el gobierno, han "visto pasar a varios gobiernos que tienen el mismo libreto", y que el problema radica en que "no hay inteligencia".

"¿Cómo no van a saber cómo se están moviendo en Cañete o Tirúa".", expresó.