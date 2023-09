“La Roja”: los nuevos auspicios y el momento de la empresa que administra los derechos de la selección chilena de fútbol

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este viernes, la selección chilena de fútbol comenzó con una derrota en Uruguay su camino de búsqueda para llegar al Mundial 2026. El martes, buscará una revancha contra Colombia.

Tras el peak de la generación dorada de futbolistas que ganó dos Copa América, hoy la realidad del equipo no es la misma: se ha quedado fuera de dos mundiales y no entrega las expectativas de esos años. Eso ha dado paso a que se hable de una devaluación de la marca de “La Roja” y la salida de una serie de auspiciadores como Claro, Arauco, Sodimac, Santander y Coca Cola ha sido vista como un síntoma de esa caída.

David Belmar, presidente de 1190 Sports, compañía que se asoció a la catalana Mediapro para adquirir los derechos comerciales y de transmisión de la selección entre 2023 y 2026, admite que en esta etapa fue más difícil cerrar los auspiciadores, pero asegura que la marca sigue siendo un “símbolo país” y “la más querida de Chile”.

Recientemente, cerraron como nuevos auspiciadores a Sky, PedidosYa y Arcos Dorados, la sociedad que maneja la franquicia de McDonald’s en América Latina. Estos nombres se sumaron a BCI, Cristal, ACHS, Adidas y MG Motor.

“A pesar de las dificultades, la verdad es que la marca es tan fuerte que hemos venido renovando (…) estamos ya con un nivel de desempeño, en términos de patrocinio, lo suficientemente bueno para encarar el proceso que viene”, sostiene Belmar.

El presidente de 1190 aclara que, por ejemplo, Coca Cola no salió por un deterioro de La Roja, sino que la compañía tomó una decisión global de dejar de auspiciar selecciones y ha dejado a una serie de otros equipos en Latinoamérica. Además, afirma que otras empresas no salieron por el momento deportivo, sino que por la pandemia no pudieron rentabilizar su inversión y decidieron descartarse debido a la crisis económica.

David Belmar, presidente de 1190 Sports.

Respecto a los rumores de que Pepsi podría reemplazar a Coca Cola, cuenta que efectivamente han existido conversaciones, pero muy incipientes y lejos de concretarse. “Estamos buscando nuevas marcas, pero ya estamos llegando al menos a lo que teníamos como objetivo base”, dice Belmar.

El negocio de 1190

1190 Sports, bajo el paraguas de Fz Sports, hoy tiene su sede en Estados Unidos y opera mucho más allá de la selección chilena. Entre otros, la empresa administra los derechos internacionales de las ligas de Argentina y Brasil y, en Perú, tiene todos los derechos de la selección y el campeonato.

¿Por qué se acude a una empresa externa? Belmar explica que “lo que ha venido pasando en el mundo de los patrocinios es que la imagen de las selecciones se ha transformado en un contenido y también en una plataforma de relacionamiento entre las marcas y los millones de fans”.

Por eso, argumenta que el negocio se basa en que los titulares de estos derechos –como la ANFP, en Chile- buscan a empresas como 1190 para que aporten con su know how para explotar adecuadamente el valor de estos activos.

En ese sentido, dice que su desafío es lograr que las marcas que invierten en patrocinio pueda tener un retorno a su inversión, explotando los derechos de maneras distintas. “Por ejemplo, el BCI tiene una preventa exclusiva (de las entradas de los partidos) con sus medios de pago”, dice.