Marcelo Pandolfo y el complejo momento que vive la estación de TV: “Sobre mi cadáver La Red se va a la quiebra”

Sin previo aviso y por la prensa, el director ejecutivo de La Red, Marcelo Pandolfo, se enteró que uno de sus proveedores -Ecapital- solicitó la liquidación forzosa de la estación televisiva. En su primera entrevista con un medio, el alto ejecutivo sentenció: “sobre mi cadáver permitiré que La Red se vaya a la quiebra”.

El ingeniero eléctrico de la U. de Chile está hace 14 meses al mando del canal, que atraviesa un complejo escenario económico que implicó la salida masiva de trabajadores y el cese de pago de varios contratos, entre ellos con TVN.

Pandolfo -que conoce La Red como la palma de su mano ya que aterrizó en 1990 a cargo del área de proyectos cuando todavía se ubicaba en la calle Moneda, en Santiago centro- aborda los esfuerzos para mantener a flote la señal y las fórmulas que están impulsando para dar forma a un nuevo ciclo para esa estación televisiva abierta.

“En los últimos 18 meses (el dueño de La Red) nos ha enviado recursos sobre US$ 8 millones para hacer frente a las deudas de larga data (...) Quien diga que no está preocupado está diciendo calumnias”, dijo Pandolfo.

-¿Cómo ha funcionado La Red en los últimos dos años?

-Nos ha tocado enfrentar una crisis dura y, hasta el momento, hemos hecho esfuerzos para adaptar al canal a estos tiempos en que el escenario, en general, es adverso para la televisión abierta. Desde 2021, el foco de nuestro plan es disminuir las pérdidas que durante ese período cerramos con números en rojo por $ 10 mil millones, pero al cierre de 2022 los disminuimos a $ 5 mil millones. Nuestra meta es seguir con esa tendencia y ojalá acelerarla. A diciembre, esperamos terminar con menos de la mitad, del orden de $2 mil millones o menos. Es temprano para asegurarlo, pero estamos trabajando en ello.

En La Red trabajan 35 personas porque no estamos operando a full. Evidentemente, hay una crisis en la TV tremenda y con el estallido social y la pandemia el golpe fue muy fuerte a la industria. Sin embargo, ésta no es la peor crisis que ha tenido La Red, pues en 1995 la compañía estuvo muy afectada por una diferencia entre los socios de esa época.

-El fondo Ecapital les pidió la quiebra, ¿cómo reciben esa ofensiva?

-Fue sorpresivo. Tenemos la impresión de que esta acción es un abuso mercantil, pero nos vamos a defender en los tribunales. Sobre mi cadáver permitiré que La Red se vaya a la quiebra. Esta no es la primera vez que este proveedor actúa de esta manera, porque esta misma empresa sostuvo conversaciones en 2022 y de manera abrupta, sin un quiebre, dejó de hablarnos. Estamos en un plan de regularizar nuestra situación, que necesita mucho cuidado y paciencia. La idea de La Red es racionalizar los gastos y ordenar.

-¿En qué está el pago de la deuda a TVN por el uso de sus servicios satelitales?

-En septiembre de 2022 tuvimos diferencia con TVN producto del no pago de estos servicios, pero a través de conversaciones logramos llegar a un acuerdo para saldar esa deuda, con un plan abordable. De hecho, ya a septiembre de 2023 el pago de esa deuda se hizo de manera íntegra y simplemente estamos desembolsando las cuotas mensuales.

-Uno de los grandes conflictos se produjo con los empleados del canal y varios rostros que acusaron el no pago de sus sueldos. ¿Ha habido una solución?

-En 2022 se produjo una crisis que derivó en el paro de trabajadores por sueldos impagos. Después de analizar la situación del canal, se redujo el personal con un gran dolor y quedamos 35 personas, con un solo turno de operación, anteriormente teníamos dos. Esta decisión se tomó como medida para resguardar la pantalla, menos horas de producción local y así hemos venido funcionando hasta ahora.

-¿Continúa el compromiso del empresario Ángel González por continuar con La Red?

-Sí, nos ha apoyado muchísimo. En los últimos 18 meses nos ha enviado recursos sobre US$ 8 millones para hacer frente a las deudas de larga data. El problema no partió en la administración anterior, sino que viene de hace tiempo. Su ayuda ha sido permanente. Quien diga que no está preocupado está diciendo calumnias.

-¿Cuál es el plan para salir adelante?

-Continuar con la racionalización al máximo posible y adaptar toda la organización a los nuevos tiempos. En la comercialización tenemos varios medios a nuestro alcance, no sólo la pantalla. Tenemos excelentes instalaciones, con amplios estudios equipados, cuyo valor como recurso es tremendo. Una parte de nuestra fórmula es sacarle provecho. No nos cerramos a ningún esquema, estamos abiertos a arrendar a productoras, canales, TV abierta, cine. Tenemos 1.350 m2 de estudios para ofrecer al mercado.

-¿La estrategia considera tener programas propios?

-La Red tiene ventajas que seguiremos aprovechando, porque pertenecemos a Albavisión, que nos permite tener contenido a precios competitivos. Pero entendemos el tremendo atractivo de los programas locales. Hoy, tenemos una producción local con Caja de Pandora que partió hace dos meses. Este contenido es generado por una productora externa que nos arrendó el tiempo en pantalla y los estudios, y funciona bajo un modelo muy usado en la industria medial. Tenemos que ser flexibles y adaptarnos a los nuevos tiempos. Este formato es interesante y funciona. La manera de armar esa colaboración y negocio es conversar las necesidades de cada parte.