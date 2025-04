Ministerio del Medio Ambiente activa gestiones para apurar reforma al SEIA y busca cambio de urgencia en su trámite

Un paso inédito se selló el 14 de enero cuando la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fue aprobada en particular en la comisión de Medio Ambiente del Senado, siendo despachada a la comisión de Hacienda. El hito no era menor: rompió una racha de intentos fallidos previos donde no se alcanzaba a llegar a una instancia de votación. Sin embargo, tras el receso legislativo, aún no se ha retomado el trámite de la iniciativa.

La espera genera preocupación, ya que la reforma busca fortalecer la institucionalidad ambiental y hacer más eficiente el SEIA, materia clave para impulsar inversiones. ¿Qué ocurre? La comisión de Hacienda del Senado ha priorizado proyectos como el que fija un nuevo fraccionamiento pesquero. De hecho, este lunes se reunirá para continuar dicha discusión.

“Este proyecto debiera hablar y caminar con el de permisología”, aseguró la senadora Ximena Rincón.

Según fuentes, hay inquietud en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), por lo que, además de activar gestiones con la mencionada comisión de Hacienda, esperan el cambio en la presidencia de esta instancia -hoy mandatada por Felipe Kast (Evópoli)- para instar a que se ponga la reforma en tabla. La nueva líder será Ximena Rincón (Demócratas), quien asumiría este martes 8 de abril.

“Hemos realizado gestiones para que la comisión de Hacienda del Senado lo ponga en tabla, pero han tenido una carga importante. De todas maneras, es importante recordar que este proyecto fue aprobado en general por el Senado con un apoyo transversal y existe consenso en la importancia de que siga avanzando. Por esta razón seguiremos insistiendo”, explicaron desde el MMA al ser consultados.

Rincón dice a DF que el Gobierno no ha hablado con ella sobre esto, pero que primero buscará coordinarse con los miembros de la comisión y también hablar con colegas que ya revisaron el texto: “No sé cuál es la urgencia que le quiere dar el Gobierno. No sé cómo se compatibiliza con los otros proyectos que se están tramitando en la comisión y que no han terminado su tramitación. Por lo tanto, va a depender un poco de cómo nos organicemos con los miembros de Hacienda y las conversaciones que tengamos con el Gobierno. Pero no veo ninguna preocupación particular del Gobierno respecto de este proyecto, más allá de las urgencias que ha puesto y que ha retirado”.

Y advierte: “Este proyecto debiera hablar y caminar con el de permisología”.

También hay otra gestión en paralelo. Fuentes confirman que la cartera liderada por Maisa Rojas pidió a la Segpres cambiar la urgencia de la reforma para tener un trato prioritario como el proyecto de permisos sectoriales que lidera el Ministerio de Economía, que está con discusión inmediata. La reforma al SEIA ha tenido urgencia simple desde su ingreso al Congreso en enero de 2024 y el MMA buscaría pasar a una inmediata, la más alta que existe.

En Medio Ambiente tienen claro que necesitan urgencia para avanzar con celeridad y, además, conocedores reconocen preocupación de que el proyecto de permisos sectoriales se tope con la reforma al SEIA. Lo anterior, debido a que el primero de estos proyectos ya salió de la comisión de Economía y se encamina a su par de Hacienda en el Senado.

“Este proyecto de ley es una muestra concreta que desde el Ministerio del Medio Ambiente estamos trabajando con el objetivo de hacer más eficiente la evaluación ambiental de los proyectos de inversión”, comentaron desde la cartera respecto a qué tan clave es el cambio de urgencia de la reforma.

Desde Segpres, indicaron: “El Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Presidencia, evalúa -junto a los ministerios sectoriales- periódicamente las urgencias legislativas. Asimismo, hay que destacar que una gran cantidad de proyectos deben ser analizados en las comisiones de Hacienda, por ende, su puesta en tabla supone un trabajo coordinado con los presidentes de dichas instancias”.

El debate que espera

Tras su revisión en Hacienda, el texto se votaría en la Sala y así completaría su primer trámite constitucional. Sólo así llegaría a la Cámara de Diputados. En entrevista con DF, en enero, la ministra Rojas destacó la rectoría técnica del SEA, pero recogió que no quedó incorporada en el texto la participación temprana voluntaria, elemento en el que -según adelantó- “creo que vamos a probablemente insistir”. Además, alertó por el rechazo a la creación de un Registro de Consultores y una indicación aprobada de la senadora Carmen Gloria Aravena.

Sobre si han delimitado las materias en las que insistirán y donde habrá nuevas propuestas, desde el MMA indicaron que están en la etapa final del primer trámite y que la discusión técnica de fondo del proyecto se realizó en la comisión de Medio Ambiente: “Creemos que el debate y votación de la Sala del Senado será positivo”.

Allí, agregaron, “plantearemos nuestra preocupación por la indicación 39 que se aprobó, porque libera de evaluación cualquier modificación de proyectos y algunas sí requieren ser evaluadas”, aludiendo al ajuste de la senadora Aravena.

