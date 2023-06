Ministra Aguilera dice que gobierno presentará hoy aclaración a la Suprema por isapres: "La Ley Corta no es la que está enredada"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó este martes que el gobierno interpondrá en las próximas horas un recurso de aclaración a la Corte Suprema para despejar los lineamientos del fallo por tabla de factores aplicados en los contratos de salud, luego de la polémica que surgió tras declaraciones del fin de semana de la vocera del máximo tribunal, Ängela Vivanco.

En entrevista con Tele13 Radio, la ministra Aguilera reiteró que los comentarios en la prensa no constituyen una "vía formal" para entender el fondo este problema. A su parecer, "una entrevista nunca es una vía formal para enterarnos de los planteamientos de los jueces".

Aguilera expresó que está expectante sobre la próxima aclaración de la Tercera Sala para aclarar los alcances de la aplicación de la tabla de factores sobre los planes de los afiliados de las isapres.

"Para que exista estabilidad del sistema debe existir un pool de riesgos. La Ley Corta no es la que está enredada, nos interesa salir de esta situación difícil por encargo directo del Presidente y de ahí empezar a discutir la reforma de salud. Queremos que queden las reglas claras y que el sistema no quede en una situación amenazada. Así, que las personas tengan tengan certeza de sus prestaciones y que existe un equilibrio financiero", dijo Aguilera a Tele13 Radio.

En ese sentido, para la ministra de Salud "el hecho que tengamos una ley corta, da una oportunidad para dar una respuesta más ponderada respecto a la misma sentencia". Ximena Aguilera explicó que "supuestamente" el precio base de los planes debería poder abordar el pool de riesgos de las isapres, similar a cómo se maneja la seguridad social donde aquellos que tienen más riesgos se compensan con quienes no. "No me gusta que sea la tabla de factores y no sea el plan base el que lo cubra", dijo Aguilera.



De acuerdo a la ministra será la Corte Suprema la queberá aclarar el cuántas personas serán alcanzadas por la aplicación de la tabla de factores. De hecho, manifestó que si se toma como base quienes demandaron -como dijo Vivanco- de las 700 mil personas hay que despejar quienes lo hicieron por alza de precio. "Si uno pone en el buscador de la corte no se alcanza a discriminar la razón del recurso".