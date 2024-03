CEO de Bayer descarta aumento de capital mientras los inversionistas critican plan de recuperación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El CEO de Bayer, Bill Anderson, ha descartado un nuevo aumento de capital en su lucha contra el escepticismo de los inversionistas sobre su plan para enderezar el rumbo del endeudado fabricante alemán de fármacos y pesticidas.

En declaraciones al Financial Times, un día después de advertir que los beneficios volverían a caer este año, Anderson subrayó que las especulaciones del mercado sobre la venta de nuevas acciones eran infundadas. El Consejo de Administración había debatido el rumor en vísperas de la jornada del mercado de capitales del martes, después de que algunos inversores se interesaran por dicho plan. Pero el debate concluyó con un "rotundo no".

“No sé de dónde vino eso. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda”, dijo en una entrevista.

"Cada vez que se planteó el tema, en la reunión, fue un rotundo no", dijo, añadiendo que "no creemos que necesitemos un aumento de capital y no tenemos planes de hacerlo".

Los inversionistas han enviado las acciones de la empresa a su nivel más bajo en 19 años tras la decisión de Anderson de desechar el martes los planes de disolución inmediata de la empresa.

El nativo de Texas, que se unió a Bayer el verano pasado después de que su predecesor Werner Baumann fuera expulsado, argumentó que Bayer primero necesitaba centrarse en solucionar sus problemas financieros y operativos, advirtiendo que la rentabilidad del grupo probablemente recibiría otro golpe en 2024.

Las acciones cayeron alrededor de un 8% a 26 euros el martes, dando al grupo un valor de mercado de 25.600 millones de euros.

Bayer se enfrenta a una crisis de múltiples frentes: está a punto de perder la exclusividad de las patentes de medicamentos clave de gran éxito y está luchando por aceptar las consecuencias financieras y legales de su desafortunada adquisición en 2016 del fabricante de semillas estadounidense Monsanto, planeada por Baumann y ejecutado a pesar de la firme oposición de los accionistas. La compra de US$63.000 millones cargó al comprador alemán con una deuda de miles de millones y lo expuso a costosos litigios en Estados Unidos por el herbicida Roundup de Monsanto, al que los usuarios culpan por su cáncer.

Anderson, antiguo ejecutivo de la rival suiza Roche, declaró que su intención era "rebajar las expectativas". A la pregunta de si tenía que volver a la mesa de dibujo tras la caída de la cotización, respondió que "no, desde luego que no", insistiendo en que había recibido una respuesta más positiva de los principales accionistas.

"Los propietarios con los que hablé me dijeron básicamente: '¡Eh, buen trabajo! Hiciste lo que tenías que hacer'".

Anderson elogió al inversor activista Jeff Ubben, que adquirió una participación del 0,8% en Bayer hace un año y el mes pasado fue nominado para unirse al consejo de supervisión de Bayer , como un "enérgico defensor de los accionistas" y una "persona muy constructiva" que quería crear valor “construyendo una empresa y no derribándola”.

El mes pasado, Bayer recortó su dividendo en un 95%, ya que decidió pagar sólo el mínimo legal durante tres años, en una medida que preservará 6.000 millones de euros acumulados en efectivo para 2026.

Durante la entrevista, Anderson dijo que un argumento clave contra una ampliación de capital era lo diluyente que sería para los actuales inversores. "Yo también soy accionista y no quiero eso".

Señaló que el consejo de administración no estaba autorizado a realizar un aumento de capital porque primero necesitaba una resolución de la asamblea general anual. "No hemos pedido eso en los últimos años y no tenemos planes de hacerlo este año".

El ejecutivo dijo que las opiniones de los obligacionistas y los inversores de capital chocaban ante la idea de una posible ruptura.

"Hemos oído decir a nuestros inversores en bonos que no les gusta que se hable de una división", dijo, añadiendo que la asignación de los 34.500 millones de euros de deuda de Bayer a entidades separadas habría creado "algunas dinámicas extrañas de ratio de apalancamiento" que podrían haber dificultado la refinanciación de la deuda.