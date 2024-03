Plantaciones forestales llegan a su menor nivel en más de una década y 200 aserraderos han cerrado

El Gobierno de Sebastián Piñera suscribió un pacto internacional en 2020 por el cual Chile se comprometía a plantar 20.000 hectáreas anuales de bosques, que equivalen a 20 millones de árboles cada año. El dirigente de Corma afirmó que lejos de cumplir la meta, el país pierde, de hecho, al año unas 35.000 hectáreas de bosque.

En Chile hay espacio y necesidad de más bosques, sean nativos o especies exóticas, sostuvo Juan José Ugarte. Y es que hay dos millones de hectáreas de suelo de aptitud forestal, es decir, que no sirven para la agricultura u otro uso productivo, entre la Región de O’Higgins y Los Lagos.

El presidente de Corma enfatizó que si no se plantan esas superficies, la erosión avanza irremediablemente y las zonas se convierten en unos verdaderos “peladeros”.

“Cuando el suelo pierde esa capa vegetal aparece la roca madre, que es una roca inerte, sobre la cual no hay vida posible y eso condena a esos territorios a la pobreza y a la migración, al abandono”, enfatizó.