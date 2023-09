Plataformas de casinos online acusan de "inconstitucional" oficio del Ministerio de Justicia que ordena cese de contratos con la ANFP

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las plataformas de casinos online calificaron de "inconstitucional" el oficio que emitió el 31 de agosto el Ministerio de Justicia, y que instruye a la ANFP a dejar sin efecto los acuerdos con estas empresas.

Así lo manifestó Carlos Baeza, abogado asesor de Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, quien advirtió a los parlamentarios durante la discusión de la norma en trámite que el Oficio “es evidentemente ilegal e inconstitucional, tanto por razones de fondo como de forma. De fondo, porque se equivocan al mencionar la ilegalidad de la operación de las plataformas de apuestas en línea en Chile y la publicidad de estas. Y de forma, porque las facultades que la ley le otorga al Ministerio de Justicia en ningún caso y bajo ninguna circunstancia le permite instruir dejar sin efecto contratos. Esta facultad recae exclusivamente en los tribunales de justicia y, por esta razón, este oficio es ilegal e inconstitucional”.

Si bien, el vocero admite que esta opinión de la cartera puede generar preocupación, es “totalmente equivocada, y nos parece muy delicado este error del Ministerio de Justicia”.



Además, Baeza reiteró que “la operación de las plataformas de apuesta en línea en Chile es absolutamente legal y no existe ninguna norma que prohíba su operación ni menos la firma de los contratos de publicidad. No hay ninguna irregularidad en esos contratos”.

Esto, explica Baeza, “se refleja claramente en las posturas de los congresistas, quienes tienen diferentes opiniones en torno a la legalidad de las plataformas, tema que se discutió ampliamente en la Comisión de Economía esta semana, donde incluso se recalcó que no se ha acompañado a dicha Comisión informe alguno que respalde la postura de la ilegalidad. En nuestro caso, existen informes en derecho de Arturo Fermandois y Javier Couso que confirman la legalidad de nuestra operación”.

“En lo que sí hay un consenso transversal es sobre la necesidad de regular la industria para generar un mercado transparente, competitivo, que proteja al usuario y que genere ingresos para el Estado”, remató.

Planteamiento del Gobierno

El viernes, el Ministerio de Justicia instruyó a la ANFP a “dejar sin efecto” sus contratos con casinos y las casas de apuestas online consideradas "ilícitas". En un punto de prensa, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, dio a conocer las medidas adoptadas, que implican que incluso la Asociación podría perder la personalidad jurídica.

“El no cumplimiento de estas instrucciones faculta al ministerio para pedir el término de la personalidad jurídica. Estos contratos con terceros que realizan apuestas con domicilio en el extranjero no se encuentran permitidos en la legislación nacional, así que no cabe otra cosa que dejarlos sin efecto”, afirmó.