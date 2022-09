Presidente Boric logra quedarse con web gabrielboricfont.cl: fue ofrecida por un tercero en $ 10 millones

El Presidente de la República, Gabriel Boric, logró quedarse con el registro del dominio web gabrielboricfont.cl. Este había sido adquirido por una persona ajena al círculo del Mandatario a principios de este año.

El pasado 2 de junio, la jefa administrativa de la Presidencia, Antonia Rozas, solicitó -en representación del Presidente- la revocación del mencionado dominio, que estaba inscrito a nombre de Alejandro Enrique Díaz Couso.

“Mi gran molestia es que la página gabrielboric.com ni la tocan y está a la venta a todo público”, sostiene Alejandro Díaz.

La demanda se presentó ante el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, la agencia que registra y administra los llamados “nombres de dominio” del país, es decir, los que terminan con “cl”. Se nominó a Jacqueline Abarza como juez árbitra.

En sus alegaciones, Rozas sostuvo que el uso del nombre completo del Presidente en un dominio web por parte de terceros implica un perjuicio para él y una grave afectación a sus derechos. Aseguró que se podría provocar toda clase de errores y confusiones en las personas que accedan al mismo, pensando que la información u opiniones allí compartidas corresponderían a las del Mandatario.

Además, afirmó que la inscripción del dominio por parte de Díaz Couso tuvo como objeto la comercialización del mismo al mejor postor, en forma oportunista.

Rozas explicó que, al iniciar el procedimiento de revocación, quien hasta ese entonces era el titular de la página de internet le envió un correo electrónico, con el título ‘Venta dominio web gabrielboricfont.cl’. ¿El precio? $ 10 millones.

En el proceso, Díaz Couso sostuvo: “Nunca fue la idea perjudicar a don Gabriel Boric Font, sino que necesitaba pagar unas deudas y por eso se le quiere vender a él”.

El pasado 29 de agosto, la juez árbitra dictó su sentencia, señalando que la inscripción original fue “abusiva”.

“Con lo razonado y dados los antecedentes que rolan en el proceso, esta sentenciadora ha llegado a la convicción que la mantención de la asignación del dominio al actual asignatario constituiría un aprovechamiento indebido de la reputación de un nombre ajeno, así de la identidad personal, lo que es especialmente sensible en la especie, pues quien lo ostenta corresponde al Presidente de la República”, dijo.

Luego, sostuvo: “La ciudadanía sería inducida a creer que los eventuales servicios que se vinculen con el dominio en controversia provienen de quien ostenta ese nombre y del cargo público que ha asumido, lo que al no ser efectivo constituye un engaño y una vulneración al rol de la correcta información que deben cumplir los dominios en Internet”.

Con todo, la juez árbitra resolvió eliminar el dominio gabrielboricfont.cl a nombre de Alejandro Díaz y asignarlo al Presidente.

“Buena fe”

Contactado por Diario Financiero, Díaz Couso sostuvo: “La idea era hacer una página de los cuatro años como Presidente. Pero, por necesidad monetaria y cesantía -y más con mi edad, 57 años, me es más difícil encontrar trabajo- le ofrecí a Gabriel Boric para que se quedara con el dominio”.

Dijo que se representó solo en el proceso, ya que ninguno de los abogados que contactó quiso tomar su caso. Incluso, dice, uno le recomendó que entregara el dominio.

“La verdad, yo pensé que podían comprar el dominio para ayudarme, con costo al Gobierno, pero prefirieron pagar los gastos del juez árbitro. No culpo a la jueza, ya que es su trabajo. Pero cero empatía, ni apoyo, nada de nada. Si hubiera querido actuar de mala fe desde el principio, como decían, lo habría vendido a la derecha y por más dinero. Eso me pasó por actuar de buena fe y no de mala fe, como me catalogaron”, dijo Díaz, y añadió: “Mi gran molestia es que la página gabrielboric.com ni la tocan y está a la venta a todo público”.

Contactado el equipo de prensa del Presidente Boric, no hubo respuesta.