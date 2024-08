Socio de Ticketpro: “Estamos indignados por la incapacidad gerencial de un ente tan importante como la Conaf”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Estamos indignados por la incapacidad gerencial de un ente tan importante como la Conaf”. Así lo expresó el fundador y socio de Ticketpro, Carlos Valdivia, luego que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) terminara anticipadamente el contrato para la adquisición de entradas y pases para los Parques Nacionales de Chile con la ticketera, acusando incumplimiento grave.

El acuerdo, firmado el 11 de diciembre de 2023 y que comenzó a funcionar a público el 1º de enero de 2024, consideraba un total garantizado bruto de $ 2.079 millones por 36 meses.

No obstante, la corporación forestal resolvió el 26 de julio pasado el término anticipado del mismo, hecho efectivo el 11 de agosto a las 23.59 horas, apuntando a incumplimientos vinculados a la forma de transferencia de los fondos recaudados por concepto de entradas por parte de Ticketpro (plazos en los depósitos y a qué cuentas), lo que es rechazado por la firma.

Y el 17 de julio, Conaf lanzó una cotización pública denominada “Servicio de Venta de Entradas para el Sistema de Áreas Protegidas del Estado”. La ticketera presentó una acción de impugnación de la mencionada cotización ante el Tribunal de Contratación Pública el 29 de julio.

Mientras mantiene ese proceso abierto, Carlos Valdivia anunció que están analizando varias acciones a seguir, incluso en tribunales civiles. El empresario apuntó directamente al director de la Conaf, Christian Little. “La negativa a conversar es lo más triste de esto, porque todas las dificultades que Conaf dice que representa que nosotros operemos esto, se solucionan en una mesa de cuatro personas conversando y tomando acuerdos en quince minutos. Estuvimos dispuestos a hacer algunas concesiones, perjudicando nuestra condiciones económicas con tal de que fuera más funcional, pero no tuvimos ni siquiera la posibilidad de conversarlas con Little”, dijo el empresario, quien añadió: “Nos tuvimos que comer la deficiencia administrativa de Conaf”.

Puso como ejemplo una situación particular: empezaron a percibir dineros que eran mucho mayores a los que sus sistemas de ventas registraban. “Si nosotros registrábamos que en un parque habían entrado $ 5 millones, en la cuenta del banco teníamos $ 10 millones. Esta irregularidad se la preguntamos a Conaf y no la supo responder. Tuvimos que investigar y el resultado fue que había muchos parques que cobraban la entrada en el sistema de ingreso de dinero nuestro, pero no lo registraban en el sistema de venta, es decir, la entrada al parque debe haber sido un comprobante a mano”, afirmó.

“Le pagamos a la Conaf $ 125 millones adicionales por esas platas que, si no lo hubiéramos detectado, la Conaf hasta el día de hoy no tendría idea que existían, por la ineficiencia interna administrativa, que es un desastre”.

No obstante, para la Conaf todas las acciones en contra de la ticketera se llevaron a cabo de manera pública y transparente, basadas en criterios estrictamente objetivos, en virtud de la legislación vigente y cumpliendo estrictamente con las normativas establecidas para este tipo de procedimientos.

Pero el socio de la empresa insiste: “Mejoramos todo lo que había; nuestro servicio fue impecable y el señor Little nunca nos quiso recibir, nunca contesto un correo. Una burla, una gestión deplorable”.