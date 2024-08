Videojuegos: reporte estima que la industria generará más de US$ 187 mil millones en 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La industria de los videojuegos no para de crecer y este 2024 generará US$ 187.700 millones. Así lo prevé Newzoo, consultora especializada en el mercado del gaming, en su Informe sobre el mercado mundial de los videojuegos publicado en agosto.

Según la firma neerlandesa, los ingresos del sector representarán un crecimiento de 2,1% respecto a 2023, año en que totalizaron US$ 183.900 millones.

En detalle, PC será la plataforma que consigne el mayor aumento en sus ganancias, recaudando US$ 43.200 millones al término del año, un 4% más que el periodo anterior. Sin embargo, los dispositivos móviles aportarán la mayoría de los ingresos de la industria (49%) con US$ 92.600 millones, seguido de las consolas —que verán disminuidas sus ganancias en 1% respecto a 2023— con US$ 51.900 millones.

Con todo, se espera que el sector siga creciendo en los próximos años. “A pesar de que el tiempo de juego promedio global ha caído desde el primer trimestre de 2021 y la progresiva consolidación de la industria, el crecimiento aún está volviendo al mercado global de juegos, aunque lentamente”, consigna el reporte.

El análisis estima que a fines de 2024 habrá 3.420 millones de jugadores en el mundo, un 4,5% más que el último año, mientras que el número de compradores de contenido de videojuegos aumentará 5% a 1.500 millones.

Newzoo proyecta que la industria alcanzará los US$ 213.300 millones en 2027.