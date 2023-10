Viña Undurraga prevé que recuperación de exportaciones a China tomará años y activa búsqueda de nuevos mercados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ocho meses consecutivos de caída en las exportaciones lleva la industria vitivinícola, lo que quedó refrendado en los últimos resultados entregados por Vinos de Chile, donde los envíos bajaron un 34,8% en volumen y 26,3% en valor durante el mes de agosto.

Pero eso no es todo. La gran mayoría de los principales destinos de vino embotellado han presentado caídas relevantes en volumen y valor durante este año, tendencia que es especialmente relevante en el caso de China, que desde hace algunos años se había coronado como el principal destino.

En lo que llevamos de 2023, el país asiático ha disminuido sus compras de vino embotellado desde Chile en un 38% en volumen y 34% en valor, panorama que tiene preocupada a la industria vitivinícola.

Andrés Izquierdo, gerente general Viña Undurraga. Foto: Julio Castro

“Este fenómeno está afectando fuertemente a las viñas. China entró con fuerza y se colocó en el número uno, lo que llevó a mucha gente de la industria a basar su estrategia de crecimiento en ese país”, destacó Andrés Izquierdo, gerente general de Viña Undurraga.

A juicio del ejecutivo, el gigante asiático se va a demorar años en volver a ser lo que era antes, por cuanto ese mercado no se está atreviendo a tomar riesgos como se tomaban en el pasado. “Ya no hay nada mucho que hacer. Hay que esperar a que China repunte, y no me atrevería a decir que va a ser pronto. Pero la industria tampoco se puede quedar de brazos cruzados, hay estrategias que se pueden barajar para disminuir las pérdidas”, manifestó.

Dentro de las medidas útiles en este escenario, Izquierdo destacó la conveniencia de enfocarse en el manejo de marca en el mercado del gigante asiático. En ese sentido, indicó que la población en general no está “acostumbrada” a formas diferentes de consumir el vino, por lo que es necesario apuntar a nichos determinados con marcas específicas para impulsar las ventas.

Asimismo, Izquierdo recalcó que las viñas chilenas deberían enfocarse a reforzar los principales mercados alternativos para suplir parte de las menores exportaciones a China. Además, enfatizó que la búsqueda de nuevos negocios “nunca viene mal”.

“Quiero recalcar que reemplazar a China no es fácil. Uno puede impulsar los mercados, pero no se va a recuperar todo lo perdido. La industria creía que en este semestre iban a haber mejoras, pero la caída en China es muy fuerte. Solo queda esperar”, destacó el ejecutivo.

Deuda pendiente

Izquierdo enfatizó que el desplome de la exportación a China no ha afectado tanto a la Viña Undurraga, ya que sus principales destinos son países europeos. Además, señaló que la estrategia que lanzaron hace un año los ha ayudado a mantenerse con fuerza dentro de la nación.

“Undurraga China nos ayudó a tener una sola entrada, lo que terminó siendo una estrategia exitosa. Nuestras exportaciones a China están más bajas que durante la pandemia, pero ese año fue excepcional, y volvimos al mismo número de 2019”, afirmó.

Hoy en día la bodega -que tiene 800 hectáreas plantadas- se encuentra en búsqueda de nuevos mercados. A la fecha, sus principales destinos son Holanda, Brasil, Colombia, Irlanda y Dinamarca. A estas naciones les sigue Asia, con Corea, Japón y China. Pero Undurraga quiere seguir ampliando la lista.

El ejecutivo señaló que en un futuro les gustaría entrar a Europa del Este, India, el sudeste asiático y África, pero la gran deuda pendiente que tiene la viña es Estados Unidos.

“Nuestros productos llegan, pero estamos muy desalineados. Queremos entrar con más fuerza. Sabemos que es un mercado muy complejo, pero es una deuda pendiente y estamos tratando de abordarla de la mejor manera posible”, declaró Izquierdo.

En el balance a septiembre los resultados de la compañía bajaron 20% en volumen y 25% en valor (en pesos chilenos) en comparación al mismo periodo de 2022. No obstante, espera ir acortando la brecha y cerrar 2023 con disminuciones de 15% en volumen y valor. “El mercado nacional viene creciendo un montón. Estimamos que 2023 va a terminar con un crecimiento de 10%, lo que nos va a llevar a repuntar nuestros resultados”, manifestó. En general, la viña espera producir este año 1,85 millón de cajas, un 5,7% más que en el ejercicio 2022.

Planes por cambio climático: tranques, riego por goteo y migración al sur