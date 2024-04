André Sougarret entra a directorio del Grupo CAP y firma pide cinco años de sobretasas para Huachipato

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una asamblea de socios marcada por el cierre de Huachipato. Así fue la junta de accionistas del Grupo CAP, en que la compañía acerera renovó su directorio, fichando al expresidente ejecutivo de Codelco, André Sougarret, quien tomó el cupo de Manuela Sánchez, pero donde además se habló de entrar a nuevos negocios como cobre, tierras raras y acero verde.

“Valoramos la llegada de André Sougarret a la compañía y agradecemos a Claudia Manuela Sánchez por su dedicación y aporte al desarrollo de nuestra compañía. Este renovado directorio tiene una misión clara: convertir a Grupo CAP en una empresa líder en la producción de minerales estratégicos para la descarbonización, a través de un portafolio integrado de negocios y el desarrollo de productos y soluciones innovadoras y sostenibles, promoviendo el desarrollo sustentable de Chile y el mundo, y generando valor para los accionistas”, dijo el presidente del directorio de la compañía, Juan Enrique Rassmuss.

En tanto, y sobre el proceso de cese operacional de la siderúrgica penquista, iniciado el pasado 20 de marzo, el gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, dijo que "hay un punto de no retorno por ahí por mediados de mayo" pese a lo cual el pasado jueves 4 de abril presentaron un recurso de reposición ante la Comisión Antidistorsiones, que busca que la entidad recomiende tasas de 25% en el caso de las barras de acero y de 33% para las bolas de molienda. "Esos son nuestros tiempos. No sé cuáles son los tiempos de la Comisión", indicó.

El ejecutivo afirmó que las medidas arancelarias -que pueden durar hasta 18 meses- son insuficientes y por lo mismo solicitaron a la Comisión que extienda las sobretasas por cinco años, "como lo hace por ejemplo la Unión Europea, Australia, India, como lo hace México, países que tienen institucionalidades más modernas que la nuestra", aseveró.

Respecto a los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre posibles mejoras en la competitividad del enclave industrial sureño, Burr expresó que "creo que todos debiésemos ser parte de la solución de la siderúrgica de Huachipato" y que "como accionistas hemos hecho todo lo que está de nuestra parte para poder salir adelante y viabilizar el negocio".

Detalló que han desplegado un plan de eficiencia de US$ 60 millones, que ya ha capturado entre US$35 millones a US$ 40 millones; implementaron una estrategia comercial y han realizado inversiones de US$ 100 millones "para poner tecnológicamente nuestros altos hornos en los más altos estándares ambientales y también tecnológicos desde el punto de vista de la eficiencia".

Reafirmó que "estamos muy tranquilos que hemos hecho todo lo posible por sacar adelante el negocio", pero que esas acciones se viabilizan en la medida que "haya una cancha pareja para competir", dijo Burr.

Y sobre las declaraciones del presidente de Sonami, Jorge Riesco, en orden a que se le ha querido traspasar la responsabilidad del cierre de Huachipato a las mineras, el máximo ejecutivo del Grupo CAP dijo ofrecer "todos los actores están haciendo un esfuerzo" y que la siderúrgica penquista queremos ofrecer un producto que "puede reducir la huella de alcance 3 de la minería y por lo tanto, estamos seguros de que si nos dejan competir en igualdad de condiciones, vamos a ganar".

Burr también señaló que están abiertos a integrar un socio estratégico a Huachipato y al ser consultado sobre si aceptarían un aliado estatal, dijo que "no descartamos ninguna alternativa y entre ellas, obviamente, si es que hay algún socio estratégico que contribuya, estamos abiertos a conversar", aseveró.

En cuanto a inversiones, el ejecutivo indicó que para este 2024 desembolsarán US$ 490 millones, principalmente en su filial minera CMP, así como en la reconversión de Huachipato a una producción verde.

La mirada al 2030

La segunda parte de la junta de accionistas del Grupo CAP se centró en lo qué hará el conglomerado de cara al 2030. Y ahí surgieron varias estrategias: rentabilizar aún más la infraestructura del grupo (desaladora, puertos y generación energética) para clientes externos al conglomerado; expandirse a la minería de cobre y apuntar a aceros especiales y productos nuevos de la mano de la reciente alianza con Minera Aclara, firma que desarrolla un proyecto de tierras raras en Penco, Región del Biobío.