Analistas prevén que precios del litio se estabilizarán en 2025 tras dos años de fuertes caídas

Se espera que los precios del litio se estabilicen en 2025 después de dos años de fuertes caídas, en un momento en que las minas cerradas y las sólidas ventas de vehículos eléctricos en China absorben un exceso de oferta, aunque la posibilidad de que las minas vuelvan a abrir puede limitar las ganancias, dijeron analistas y operadores.

El desplome de casi el 86% de los precios del metal para baterías de vehículos eléctricos en los últimos dos años desde su máximo en noviembre de 2022 obligó a las empresas a cerrar minas en todo el mundo. Pero los agentes del mercado dicen que esos cierres significan que la boyante demanda debería superar a la oferta este año a medida que China intensifica el apoyo a las políticas para impulsar las ventas en el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo.

Según Antaike, el proveedor estatal chino de datos sobre materias primas, se prevé que el exceso de oferta mundial de litio se reduzca a la mitad, hasta unas 80.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio, frente a las casi 150.000 del año pasado.

"Esperamos ver una recuperación del precio del litio en 2025, ya que los recortes observados en 2024 y la posibilidad de nuevos recortes reducirán significativamente el excedente del mercado", dijo Cameron Hughes, analista de mercados de baterías de CRU Group, refiriéndose a los cierres de minas sin dar más detalles.

China duplicó las subvenciones a los vehículos eléctricos en julio y más de 5 millones de automóviles vendidos hasta mediados de diciembre se habían beneficiado de los incentivos.

Los subsidios chinos a los vehículos eléctricos contribuyeron al repunte del precio del litio a finales del año pasado y deberían seguir apoyando los precios en 2025, según tres analistas y dos operadores.

"El repunte del negocio del comercio de litio en el cuarto trimestre de 2024 puede atribuirse innegablemente a la política de concesión de subvenciones", dijo un comprador de una planta de material catódico de tamaño medio en China bajo condición de anonimato, ya que el comprador no estaba autorizado a hablar con los medios.

Es probable que cualquier mejora de los precios se deje sentir hacia finales de 2025, a medida que se agoten las existencias y los compradores vuelvan al mercado al contado, afirmó David Merriman, director de la empresa de análisis de metales Project Blue.

Project Blue prevé que los precios se estabilicen en torno a una media de US$ 11.092 por tonelada métrica en 2025. Guotai Juan, un bróker chino, prevé una horquilla de precios de 60.000 yuanes (US$ 8.184) a 90.000 yuanes (US$ 12.276).

El contrato de litio más negociado en la Bolsa de Futuros de Cantón cotizó entre 68.250 y 125.000 yuanes por tonelada el año pasado.

Sin embargo, analistas advierten de que es probable que este año no se produzca una subida significativa de los precios, ya que la producción puede aumentar rápidamente en muchas minas cerradas si resulta rentable.

Merriman dijo que los posibles cambios en la política de Estados Unidos bajo el Gobierno entrante de Trump, incluyendo nuevos aranceles a las importaciones de baterías de vehículos eléctricos procedentes de China o el recorte de los incentivos nacionales para vehículos eléctricos, también pueden plantear riesgos para la demanda de litio.