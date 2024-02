Anglo American revisará sus activos tras amortizaciones y desplome de sus ganancias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Anglo American anunció el jueves que revisará sus activos tras un desplome del 94% de su utilidad anual y las amortizaciones registradas en sus actividades de diamantes y níquel.

La minera anunció una pérdida de valor de US$ 1.600 millones en su negocio de diamantes De Beers debido a la caída de la demanda y una pérdida de valor de US$ 500 millones en su mina de níquel de Barro Alto, al verse afectados los precios por la ralentización de la demanda del sector de los vehículos eléctricos.

"Ahora estamos en un proceso de revisión sistemática de todos nuestros activos para evaluar su papel en la cartera, su éxito en la cartera, y absolutamente nada está fuera de la mesa", dijo a la prensa el presidente ejecutivo, Duncan Wanblad.

Se espera que la revisión dure aproximadamente un año. Las acciones de Anglo subían un 3,5% a las 1040 GMT.

La ganancia atribuible a los accionistas para 2023 de la minera, que cotiza en Londres, cayó a US$ 283 millones, frente a los US$ 4.500 millones del año anterior. La empresa declaró un dividendo para todo el año de US$ 0,96 por acción, frente a los US$ 1,98 anteriores.

La deuda neta aumentó a US$ 10.600 millones desde US$ 6.900 millones, ligeramente por debajo de los US$ 10.930 millones esperados por los analistas.

Estrategia conocida

Anglo, que también produce cobre, metales del grupo del platino (PGM), mineral de hierro y carbón siderúrgico, no es nueva en las revisiones de activos cuando los mercados de materias primas tocan fondo.

Hace una década, cuando sus acciones se desplomaron un 75% por la preocupación de los inversores ante la espiral de deuda, la minera se dispuso a vender activos y recortar empleos, hasta que los planes se abandonaron gracias a la recuperación de los precios de los metales.

Tanto su unidad sudafricana Kumba Iron Ore como Anglo American Platinum anunciaron esta semana planes para eliminar más de 4.000 puestos de trabajo y revisar los acuerdos con 780 contratistas.

"En términos de calendario cíclico, los dos activos que arrastran la cartera en la actualidad son los negocios de MGP y diamantes", declaró Wanblad, quien añadió que se tomarán más medidas si los precios del platino siguen bajando.

Las ventas de diamantes en bruto en la unidad De Beers de la empresa cayeron en 2023 debido a que una desaceleración económica frenó el apetito por artículos de lujo en los principales consumidores, China y Estados Unidos.

"Para tomar cualquier decisión a corto plazo, hay que estar absolutamente seguro de que se ha producido un cambio estructural en cualquiera de esos mercados o esos negocios para que queramos hacer algo muy drástico con ellos", añadió Wanblad.

Anglo ya había anunciado recortes de gastos por valor de US$ 1.800 millones hasta 2026, tras registrar una pérdida de US$ 1.700 millones en su proyecto de producción de nutrientes fertilizantes en Gran Bretaña. La empresa está en conversaciones con posibles socios sobre opciones que incluyen la venta de una participación en el proyecto.

"La historia de cambio de rumbo específica de la empresa, que podría incluir cambios en la cartera o la incorporación de un socio para Woodsmith, es convincente", escribieron los analistas de Jefferies en una nota.