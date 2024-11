Barrick se queda atrás de sus rivales y no cumple con expectativas en medio de auge del oro

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En las últimas semanas, ante la seguidilla de récords en el precio del oro, la mayoría de las principales mineras auríferas del mundo han sacado cuentas alegres y han visto subir sus acciones. Sin embargo, ese no ha sido el caso para la canadiense Barrick Gold.

Los objetivos de producción incumplidos, los mayores costos operativos y la turbulencia política en las minas de África y Asia han hecho que los inversionistas se vuelvan cada vez más hostiles hacia el segundo mayor productor de oro del mundo. De hecho, el jueves, la compañía dio a conocer sus resultados del tercer trimestre , donde sus cifras de producción de oro no alcanzaron las estimaciones de los analistas por undécimo trimestre consecutivo, no logrando satisfacer nuevamente las expectativas de Wall Street.

Barrick es una de las varias mineras que han tenido dificultades para sacar provecho del auge del oro en medio de mayores costos de minería y una producción más débil. Pero entre los mayores productores de metales preciosos (Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd. y AngloGold Ashanti Ltd.), la canadiense ha tenido sistemáticamente un rendimiento inferior, con sus acciones prácticamente sin cambios desde principios de enero. Mientras tanto, el oro se ha disparado un 30% en el período. La explicación del escenario, de acuerdo al director ejecutivo Mark Bristow: “Estamos reconstruyendo el negocio”.

La firma ha pasado años trabajando para mejorar su balance después de acumular deuda por adquisiciones. Bristow, geólogo sudafricano que se incorporó como director ejecutivo en 2019 como parte de la adquisición de Randgold Resources Ltd. por parte de la empresa canadiense, ha pagado esa deuda mientras ejerce moderación en las transacciones. También ha buscado la diversificación hacia el cobre.

De hecho, la empresa aspira a ser uno de los cinco mayores productores del metal rojo hacia 2028, justo cuando la transición energética mundial impulsa su demanda. Según sus estimaciones, para dicha fecha pelearía el quinto lugar con Antofagasta Minerals -con quien son socios en 50% en Minera Zaldívar y en el proyecto El Encierro, donde tienen un tercio de la propiedad- con 1.130.000 toneladas.

Sin embargo, las explicaciones del geólogo sudafricano no parecen convencer a los inversionistas: Blackrock Inc., uno de los mayores accionistas de Barrick, redujo su participación mientras compraba acciones de Agnico Eagle y Newmont, según las divulgaciones regulatorias de noviembre. Otros como Van Eck Associates Corp., First Eagle Investment Management LLC y Capital Group Inc. también redujeron sus tenencias en los últimos meses.

“Es nuestro trabajo como gerentes asegurarnos de que el mercado nos comprenda adecuadamente”, dijo Bristow en una entrevista. Los puntos fuertes de Barrick residen en su complejo de minas productivas en Estados Unidos, junto con enormes operaciones en Papúa Nueva Guinea y Mali.

Aún así, la compañía ha enfrentado reveses en sus intentos de ajustar la producción a los objetivos de costos. Sus operaciones en Nevada, de propiedad conjunta con Newmont, necesitan importantes reparaciones de infraestructura y los costos laborales han aumentado. “Todavía no somos tan eficientes en Nevada como lo somos en algunas de nuestras minas africanas, pero estamos acercándonos”, sostuvo el geólogo.

En África, Mali es la principal preocupación para los inversionistas. Allí, el gobierno militar amenaza con retirarle a la empresa el derecho a explotar una mina. Por otro lado, en República Dominicana, la ampliación de la mina Pueblo Viejo ha tardado más de lo previsto en completarse.

Los reveses han cedido terreno a sus rivales. Newmont consolidó su posición como el mayor productor del mundo con la adquisición de Newcrest Mining Ltd. el año pasado, lo que aumentó significativamente su producción de oro y cobre. Agnico Eagle, que en su día fue un pequeño productor de oro, superó la capitalización de mercado de Barrick por primera vez a principios de este año. Mientras tanto, la producción anual de oro de Barrick se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2000.

Cabe mencionar que Barrick no es la única empresa que ha sido objeto de escrutinio por parte de los accionistas, cuyas expectativas se han visto reforzadas por el repunte del oro. Su rival más grande, Newmont, sufrió su mayor caída de acciones en un día desde 1997 el mes pasado, tras publicar unos decepcionantes resultados trimestrales.