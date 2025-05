China revisa creciente peso de Codelco en el litio antes de visar acuerdo con SQM por Salar de Atacama

Máximo Pacheco exponiendo en la conferencia Global Metals, Mining and Steel Conference, del Bank of America (BofA) en Barcelona.

Máximo Pacheco descartó que un nuevo Gobierno en Chile deseche el acuerdo con la minera no metálica: “Este contrato ya pasó”.

Global Metals, Mining and Steel Conference, de Bank of America (BofA) en Barcelona, reúne cada año y desde hace tres décadas a lo más granado de la minería mundial. Y en el programa del día martes 13 de abril, figuraban los máximos representantes de Glencore, Anglo American, Rio Tinto, BHP, Freeport y Teck, además de Codelco. “Con todos tenemos alianzas”, se ufanó el presidente del directorio de la estatal chilena, Máximo Pacheco, quien iba por la cuprera a la cumbre de la ciudad condal.

US$ 5.100 millones inviertió Codelco en 2021.

Los últimos acuerdos son la ampliación del área de influencia de Nuevo Cobre con Rio Tinto y una sociedad con BHP para que ésta explore una zona de 24.000 hectáreas en Antofagasta llamada Anillo. Y este martes selló una carta de intención con el célebre explorador Robert Friedland en una firma tecnológica “disruptiva” de la cual es presidente, I-Pulse. Como para dar realce a este último deal, Pacheco compartió un video de Friedland con Trump en la gira del mandatario norteamericano a Arabia Saudita. “Por eso no firmé (la carta de intención) con Robert Friedland, porque estaba en la gira con el Presidente Trump”, precisó.

Codelco suma 11 alianzas, la mayoría con las grandes mineras para producir y explorar, pero también con gigantes tecnológicos como Honeywell o conglomerados como Mitsui.

No obstante, el acuerdo que tiene en vilo a parte del espectro político es aquel con SQM por el litio del Salar de Atacama. “Nos tiraron el mantel de la mesa”, dice el presidente de Codelco desde Barcelona sobre las críticas que ha recibido el deal.

¿Puede ser revisado y rescindido en el próximo Gobierno? “Tengo la impresión que este contrato ya pasó”, contesta. “Nadie va a revertir una decisión del directorio de Codelco, de su sólido gobierno corporativo, y menos después de todas las revisiones y escrutinios por los que ha pasado”. Hace dos semanas logró la visación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE); luego de la agencia nuclear CChen, así como autorizaciones de las autoridades de libre competencia de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea. Ahora sólo falta China.

¿Y si no logra el beneplácito de Beijing? “No creo que eso pase, porque China se quedaría sin el litio de Chile (...) somos muy importantes para ellos”, responde. Pacheco hace ver que este acuerdo “es un asunto de Estado (para China) porque el 40% del cobre de Codelco va a China y más del 50% del litio de SQM”.

Además, precisa, el análisis del Gobierno de Xi Jinping es muy profundo por el cada vez mayor peso que tiene Codelco en el litio. Recordó que además del acuerdo con SQM en el Salar de Atacama, la estatal tiene su proyecto en Maricunga y otro en la cuenca de Pedernales “y eso lo están viendo (en China) de todas maneras”.

En el primero, el socio se define en las próximas seis semanas y se están evaluando proyectos con distintas escalas, tecnologías y montos de inversión asociados.

En Pedernales, se seguirá el mismo modelo pero con un desfase temporal: este año será de caracterización del salar y sus recursos y el 2026, de búsqueda de socios.

Proyectos estratégicos

En la capital catalana, Codelco repasó sus números ante la audiencia de banqueros y mineros. “En los últimos 54 años, Codelco ha aportado un total de US$ 158.000 millones al Tesoro Público de Chile, lo que representa el 7% de los ingresos del gobierno central durante este período”, reseñó Pacheco. Además, “Codelco es el mayor inversionista en Chile, con una inversión acumulada de US$ 105.000 millones desde su creación y más de US$ 5.100 millones invertidos solo en 2024”.

En cuanto a los proyectos estructurales, detalló que la Fase I del proyecto de infraestructura de continuidad de Chuquicamata Subterránea tenía un avance del 78% al 31 de marzo de 2025.

Por otro lado, el Nuevo Sistema de Transferencia Andina se espera que finalice el primer semestre de este año. En El Teniente, al primer trimestre de 2025 el proyecto Andes Norte presenta un avance del 78%, mientras que Andesita ya está al 70% y prevé iniciar operaciones en el segundo trimestre de 2025. El proyecto Diamante ha alcanzado un avance del 43%.

Rajo Inca tiene un progreso de 91% y se espera que la puesta en marcha de su planta concentradora alcance su capacidad de diseño para el segundo semestre de 2025.