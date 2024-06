Collahuasi registró utilidades por US$ 394 millones al primer trimestre y aportes al Fisco suben 104%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Minera Doña Inés de Collahuasi registró una producción de cobre fino de 147.140 toneladas al primer trimestre de 2024, en línea con el plan minero proyectado, un EBITDA de US$ 759 millones y utilidades por US$ 394 millones, versus los US$ 446 millones obtenidos como ganancia en igual lapso de 2023.

Asimismo, la compañía reportó una contribución al Fisco de US$ 220 millones por pago de tributos, un 104% más que lo aportado al Estado en igual lapso de 2023.

Dicha cifra, incluye el royalty a la minería, que alcanzó US$ 74 millones por concepto de margen operacional minero, y un reconocimiento de US$ 10 millones correspondientes al componente ad-valorem calculado sobre las ventas del primer trimestre, y que se compara positivamente con los US$41 millones reportados el mismo período de 2023 por concepto de Impuesto Específico a la Minería.

La compañía -en donde participan Anglo American (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources (12%)- explicó que el incremento de 104% en pagos asociados a royalty se explica por la entrada en vigor de la nueva Ley de Royalty a la Minería el 1° de enero de este año, mediante la cual se entregarán recursos a las comunas de las regiones mineras, y se distribuirán ingresos en favor de las regiones y municipios del país.

En el caso de Tarapacá, donde se ubica la operación de Collahuasi, las comunas de Iquique, Pica y Pozo Almonte serán beneficiarias de los recursos del Fondo de Comunas Mineras, destacó la empresa. En tanto, el Gobierno Regional se verá beneficiado con el Fondo para la Productividad y el Desarrollo y las restantes comunas de la región recibirán el Fondo de Equidad Territorial, entre ellas Alto Hospicio.

“Estos resultados son reflejo del trabajo del equipo por mantener la eficiencia, productividad y dar cumplimiento a nuestro plan minero, lo que a su vez se traduce en mayores aportes para la región y país. Confiamos en que los recursos captados con la nueva Ley de Royalty, reflejen la importancia de la industria para el crecimiento de Tarapacá y Chile”, indicó el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez.

Durante los primeros tres meses del año, Collahuasi generó ingresos por venta de concentrado de cobre, incluyendo subproductos, por US$ 1.100 millones, monto que fue influenciado por el descenso registrado en el precio del cobre, que alcanzó un promedio de US$ 3,83 por libra, un 5,5% más bajo que el mismo trimestre del año anterior. En el periodo, además, se continuó con el estricto control de los costos operacionales y la compañía registró un C1 para el trimestre de US$1,37 por libra.

Cabe destacar, además, que durante el periodo, el proyecto C20+ - que implica la construcción de una planta desaladora, su sistema de impulsión y el crecimiento productivo de Collahuasi- registra un avance de 51,5% a la fecha, generando un importante dinamismo económico en la región de Tarapacá.