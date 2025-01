Enami pagó más de US$ 500 millones a pequeños mineros en 2024 y apuesta por duplicar la cifra en próximos años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras el cierre de la fundición Hernán Videla Lira (Paipote), la venta de Quebrada Blanca, mejores resultados operacionales y la optimización de sus procesos, la Empresa Nacional de Minería (Enami) enfrenta 2025 “con caja” y “tranquilidad” para abocarse al corazón de su mandato: la pequeña minería. ¿Su meta? doblar la producción del sector en un plazo de tres a cuatro años.

“La condición financiera de la compañía tuvo un vuelco bien significativo en menos de 12 meses y hoy es importante que los pequeños productores sepan que si aumentan significativamente su producción, la Enami tiene condiciones para recibir esos minerales, pagarlos, procesarlos y comercializarlos”, afirmó a DF el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz.

En 2024 la empresa pagó US$ 516.440.725 a un total de 1.171 pequeños productores empadronados, destacando los de las localidades de Ventanas (US$ 183 millones), Paipote (US$ 95 millones), Delta (US$ 46 millones), Matta (US$ 46 millones), Taltal (US$ 37 millones) y El Salado (US$ 33 millones) como los que más recursos percibieron.

Los productores se dividen entre aquellos que producen sulfuros (409) y óxidos (762), que explotan cobre, oro, plata y concentrados. Todos deben producir menos de 5.000 tpm (toneladas mensuales) para ser calificados como “pequeños”.

Si bien el sector representa entre el 3% y 5% de la producción minera total de Chile, Mlynarz destacó “el impacto económico directo” que genera la actividad en sus comunas. Según estimaciones de la estatal, 40.000 personas se emplean de forma directa e indirecta en el sector.

En tres a cuatro años, la firma busca duplicar la producción del sector, con compras sobre los US$ 1.000 millones para la empresa. “La sanidad financiera que ha logrado Enami nos permite hoy lanzarnos a ese proyecto”, expresó. “Tenemos la caja y la capacidad de procesamiento, es un desafío posible”.

Las medidas

Enami identificó que uno de los principales problemas del sector es el de la propiedad minera, dado que un 70% de quienes le venden a la estatal, arriendan. Así, la compañía avanza en alianzas con el mundo privado para que dispongan parte de sus terrenos a los pequeños mineros, ampliando las hectáreas a disposición para ellos.

Un caso de éxito es el del yacimiento Chango Ocho, que es propiedad de SQM, pero está arrendada a través de Enami a un productor de la pequeña minería desde 2021. Hoy, la empresa le compra más de US$ 10 millones al año, convirtiéndolo en su mayor productor único, en vías de pasar al sector mediano.

Además de la minera no metálica, hay contratos en la misma línea con Compañía Minera del Pacífico, Teck, firmas medianas como Mantos de La Luna, y “la puerta abierta para empezar a hacerlo con Codelco”, contó Mlynarz.

“La pequeña minería no compite con la grande y desde la grande se entiende que hay propiedad que ellos pueden dar en arriendo, que la especialidad de los pequeños la tiene Enami y que nosotros somos el único arrendador para ellos. Hemos logrado la complementariedad a través de estos contratos que esperamos seguir fortaleciendo”, dijo.

Por otro lado, se simplificó el permiso sectorial de Sernageomin para los que producen menos de 1.000 toneladas al mes, reduciendo el plazo del trámite desde hasta ocho meses, a uno. Ninguna faena bajo las 5.000 tpm pasa por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Asimismo, el presupuesto para las labores de fomento de Enami pasó de los US$ 8 millones en años anteriores a US$ 10 millones para 2025; mientras que, gracias a alianzas con los gobiernos regionales de Antofagasta y Atacama, prepara la compra de cuatro nuevos chancadores por un total cercano a los US$ 3 millones, que aumentarán la capacidad de muestra de 22 a 44 centímetros, reduciendo el costo de producción por tamaño.

Respuesta a Sonami

Ante la solicitud de la Sociedad Nacional de Minería de elevar de 5.000 a 45.000 el umbral de tonelaje mensual de los pequeños productores para impulsar al sector, sin la necesidad de pasar por el SEA -debido al costo de los permisos-, Mlynarz respondió que “la conversación va por otro lado”.

“El problema no está en la línea de las 5.000 toneladas y los datos así lo muestran: el 95% de nuestros productores producen menos de 2.000 toneladas mensuales, entonces no es que los permisos estén haciendo de tope, el desafío actual está en los rangos inferiores”, sostuvo.De los 1.171 pequeños mineros, sólo nueve producen sobre las 4.000 tpm.

En un ejercicio, calculó que un productor de 5.000 tpm, con una ley promedio de 1,5% de cobre, tiene una facturación sobre los $ 500 millones al mes, llegando a los $ 6.000 anuales, lo que haría viable costear el pago de una Declaración de Impacto Ambiental (entre $230 y $345 millones).