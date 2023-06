Filiales de litio de Codelco y Enami tendrán contratos de explotación este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La negociación de Codelco y SQM tiene como una de sus alternativas que la corporación del cobre opere mediante su filial de litio Minera Tarar. Eso es lo que busca afanosamente el team negociador de la estatal, encabezado por Máximo Pacheco. La segunda opción es renegociar el canon de alquiler de las pertenencias de Corfo en esa cuenca, teniendo como piso lo obtenido hasta ahora. En 2022, Corfo obtuvo de SQM por este concepto US$ 5.050 millones.

Paralelamente, según el texto que detalla la Estrategia Nacional del Litio, a partir de 2023 se otorgarán CEOL de exploración y explotación a filiales de empresas del Estado –Codelco y Enami– en aquellos salares donde ya tienen proyectos en distintas etapas de desarrollo. Estas empresas podrán decidir si asociarse o no con un privado.

Además, la licitación de CEOL de exploración a privados se realizará a partir del primer semestre de 2024 y considera la inversión en aquellos salares catastrados por Sernageomin y que sean considerados susceptibles de explotación.

Por otro lado, fines de 2023 se enviará el proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio. El próximo año también se creará el Instituto Nacional del Litio en Antofagasta, con el fin de investigar nuevas tecnologías y usos del mineral.

Para tener un criterio de comparación de lo que ello implica, si la industria del litio (SQM, Albemarle, Livent, Tianqi, Ganfeng, entre otros) está avaluada entre US$ 10 billones y US$ 15 billones, la de baterías (CATL, LG Chemical, Samsung SDI, Panasonic, entre otros) lo está en un rango de entre US$45 billones y US$ 55 billones, en tanto la automotriz (Tesla, BYD, Volvo y Volkswagen, entre otros) en más de US$ 400 billones.

Cabe señalar que esta política pública llega cuando Chile está a punto de ser superado por Argentina como segundo productor mundial de litio, lo que ocurrirá en 2028, de acuerdo a JP Morgan. Ese año, la nación trasandina producirá 316 kilotoneladas (kT) de carbonato de litio equivalente (LCE en su sigla en inglés), en comparación con las 303 kT previstas para nuestro país por dicho banco de inversión.