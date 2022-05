Golpe para Anglo American: Dirección ejecutiva del SEA califica desfavorablemente el proyecto Los Bronces Integrado cuya inversión supera los US$ 3.000 millones

A 10 días de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara rechazar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del polémico proyecto Los Bronces Integrado de la minera Anglo American, este lunes se emitió la resolución de calificación ambiental, donde la dirección ejecutiva del Servicio encabezada por Valentina Durán ratificó su negativa a la iniciativa cuya inversión total alcanzaría los US$ 3.300 millones.

La iniciativa, en proceso de evaluación ambiental desde 2019, es un proyecto de continuidad operacional para la actual mina Los Bronces. De acuerdo a la empresa, la obra generará entre 4 mil y 5 mil empleos en sus distintas etapas, además de pagos al Estado por impuestos y royalties –adicionales a los de la actual operación de Los Bronces- de entre US$ 110 millones y US$ 150 millones anuales hasta el año 2030.



Por tratarse de una iniciativa interregional, al involucrar las regiones Metropolitana y Valparaíso, no pasó por la Comisión de Evaluación Ambiental sino que por la venia de la dirección ejecutiva del SEA. Así, el documento que emanó pasadas las 22.00 horas de este lunes, informa la calificación desfavorable del proyecto en atención a que Anglo American no descartó la generación de un impacto potencialmente significativo en la calidad del aire sobre los receptores humanos, conforme a lo sostenido por la Subsecretaría de Salud Pública en noviembre del año pasado.

Según el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), documento de 525 páginas que fue difundido el 22 de abril, el titular de la iniciativa no aportó información suficiente que permitiera descartar la generación de riesgo para la salud de la población. Se asegura que no se realizó una evaluación del impacto en los términos de magnitud, extensión y duración de los aportes de material particulado respirable sobre los receptores humanos durante la construcción y operación del proyecto.



Al respecto, la empresa ha sostenido que ha propuesto a la autoridad un “contundente” plan de mitigaciones, que incorpora varias medidas voluntarias, y que busca compensar el 120% de las emisiones que sumarían el proyecto Los Bronces Integrado y la operación actual de Los Bronces, plan que abatiría el 70% de las emisiones del Gran Santiago.



“Es importante señalar que en ningún caso las emisiones del proyecto sobrepasarían la norma de calidad del aire, como lo ha confirmado el SEA, y que estamos abiertos a poner a disposición las medidas que la autoridad considere pertinentes para abordar la preocupación manifestada”, indicaron en ese entonces.



En ese momento, el rechazo ya era evidente para algunos. Al abrirse de forma sorpresiva un nuevo proceso de participación ciudadana cuando la evaluación ambiental estaba en etapa final, fuentes reconocieron que la negativa que consideraba el ICE estaba definida, por lo que con mayor razón no se entendía la dilación de la evaluación.



Frente al rechazo a la iniciativa, tanto el titular como observantes pueden presentar recursos de reclamación. Estos son resueltos por el Comité de Ministros en un plazo de 30 días hábiles. Esta última instancia está integrada por los ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; Agricultura, Energía y Minería.



De lo resuelto en esta instancia, se puede reclamar al Segundo Tribunal Ambiental e incluso puede escalar a la Corte Suprema.