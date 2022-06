Trabajadores de Codelco anuncian que comienzan a preparar paro nacional en rechazo a cierre de Fundición Ventanas

Los trabajadores de Codelco agrupados en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) anunciaron este sábado un paro nacional en todas las divisiones de la minera estatal en rechazo al anuncio del Gobierno del cierre de la Fundición Ventanas de la corporación.

"Comenzaremos a preparar desde este momento el paro nacional en todas las divisiones de Codelco", indicó la FTC en una declaración. "Nuestro movimiento continuará mientras el Directorio de Codelco insista en el cierre de Ventanas y no autoricen los recursos para la continuidad de las Fundiciones de Codelco, como unidades competitivas y sustentables", agregó en el documento, en que reiteró la defensa de la propiedad 100% estatal de la minera.

🔴 #ParoNacional |Ante anuncio del cierre de la Fundición Ventanas, por parte del Gobierno y del Directorio de Codelco, y por acuerdo y respaldo de sus Bases Sindicales, la @FTCobre , a partir de este momento comienza a preparar el PARO NACIONAL en todas las divisiones de Codelco pic.twitter.com/fwcXWHbyTs — FTC (@FTCobre) June 18, 2022

Luego de los reiterados episodios de contaminación ambiental en las comunas de Quinteros y Puchuncaví, Codelco, que preside Máximo Pacheco, emitió un comunicado ayer viernes donde informó la decisión de cerrar, de manera progresiva, pero definitiva, la fundición. "Luego de una sesión extraordinaria realizada hoy, el directorio de Codelco aprobó por mayoría avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas, medida que requiere modificar la Ley N° 19.993, que obliga a la Corporación a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas. El acuerdo sólo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión", señaló el documento.

Poco después del anuncio, cerca de las 21:30, el presidente Gabriel Boric realizó una conferencia de prensa en La Moneda para abordar el tema. El mandatario defendió la decisión y buscó calmar los temores de los trabajadores sobre el futuro de sus fuentes laborales.

Los trabajadores de Codelco indicaron el sábado que si bien apoyaron al gobierno porque se comprometió en potenciar la industrialización del país y de manera particular fomentar y desarrollar las refinerías y fundiciones públicas, "hoy estamos en contra de sus decisiones y pelearemos, no solo por nuestros empleos y familias, sino que también por cada una de nuestras divisiones y, en particular, por la Fundición Ventanas".

"Lamentamos que sea Codelco quien asuma la exclusiva responsabilidad de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero. Solidarizamos con las comunidades afectadas y por lo mismo, exigimos al Gobierno los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan que Ventanas pueda mejorar sus actuales estándares de captación de gases", agregó la declaración.