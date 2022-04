81% suben ingresos de Tesla y acciones se disparan

Después de una jornada bursátil difícil para Netflix, por la entrega de sus decepcionantes resultados, las miradas del mercado han estado este miércoles en Tesla. ¿Lograría la compañía reportar crecimiento y convencer a los analistas?

Efectivamente, sí. Las acciones de la compañía suben a esta hora un 5%, luego de que la empresa anunciara un alza del 81% interanual de sus ingresos y ganancias también por sobre lo esperado.

"El primer trimestre de 2022 fue otro trimestre récord para Tesla según varias medidas, como ingresos, entregas de vehículos, ganancias operativas y un margen operativo de más del 19%", dijo la empresa en su presentación financiera.

El fabricante de autos eléctricos cerró el primer trimestre del año con ventas por US$ 18.756 millones, muy por encima de los US$ 10.389 millones registrados en el mismo período de 2021. Todo esto, pese a los continuos desafíos de la cadena de suministro y las restricciones por el nuevo brote de Covid-19 en Shanghái que limita su producción en China.

En el caso de los ingresos automotrices, la cifra alcanzó los US$ 16.860 millones, un 87% más que en el mismo lapso del año pasado. En tanto, los márgenes brutos automotrices subieron a 32,9% con Tesla reportando una ganancia bruta de US$ 5.540 millones en su segmento principal. Los créditos regulatorios representaron US$ 679 millones de ingresos automotrices para el trimestre.

El crecimiento de los ingresos fue impulsado en parte por un aumento en la cantidad de automóviles entregados por la compañía y un alza en los precios de venta promedio, dijo la compañía en la presentación.

A principios de este mes, Tesla informó entregas de vehículos de 310.048 para el primer trimestre, la aproximación más cercana a las ventas divulgadas por la empresa. Los vehículos Model 3 y Model Y comprendieron el 95%, o 295.324, de las entregas en el período que finalizó el 31 de marzo de 2022.

Eso sí, la compañía reconoció que sus "fábricas han estado funcionando por debajo de su capacidad durante varios trimestres, mientras la cadena de suministro se convirtió en el principal factor limitante, que probablemente continúe durante el resto de 2022".