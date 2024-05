Acuerdo de vuelos compartidos entre Gol y Azul podría ser analizado por el regulador de la competencia en Brasil

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El acuerdo de vuelos compartidos entre Gol y Azul podría no ser tratado como un acuerdo tradicional y debería llamar la atención del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), el órgano de protección de la competencia en Brasil. Así lo señalaron diversos expertos consultados por el medio local Valor.

Las aerolíneas Azul y Gol anunciaron, la noche del jueves, un acuerdo de cooperación comercial que conectará sus redes aéreas en Brasil a través de un código compartido. La asociación incluye rutas nacionales exclusivas, es decir, operadas por una de las dos compañías y no por la otra.

El pacto recuerda en el mercado una historia reciente de asociación firmado entre la chilena Latam y Azul en 2020 y que, alrededor de un año después, fue rescindida abruptamente por el intento de consolidación realizado por Azul contra Latam durante el capítulo 11 (recuperación judicial en Estados Unidos) del grupo con sede en Chile.

Eduardo Frade, socio del área de derecho de competencia de Mattos Filho y exsuperintendente general del Cade, dijo que hasta 2016 los acuerdos de código compartido podrían estar sujetos a notificación obligatoria al Cade. “Con la entrada en vigor de la Resolución Cade nº 17/2016, los acuerdos tradicionales de código compartido ya no son de notificación obligatoria, ya que ya no son vistos como contratos asociativos. Esto se debe a que los códigos compartidos típicos no interfieren con la libertad de cada compañía de interrumpir o iniciar nuevos vuelos y rutas, no permiten interferencia de una parte sobre la otra, no implican la determinación conjunta de precios y cada parte corre con sus propios costos y gastos”, dijo.

Pero Frade destacó que los acuerdos pueden tener características atípicas que requieren notificación, la cual debe ser valorada en cada caso específico.

Eventual consolidación

Marcos Veríssimo, socio de Marcos Veríssimo Advogados y también exasesor de Cade, reforzó la opinión de que el código compartido no es visto como un contrato asociativo. Pero el experto consideró que el acuerdo tiene un trasfondo relevante, que es la señal que dan tras bambalinas Gol y Azul hacia una eventual consolidación. Si el acuerdo se considera una preparación para una consolidación, podría generar una señal de advertencia en el Cade.

Incluso con el historial del Cade de no exigir notificación previa en casos de código compartido, los expertos explicaron que la autoridad tiene la facultad de solicitar un análisis de la negociación.

En el anuncio, Gol y Azul reforzaron que los vuelos compartidos solo se darán en rutas con las que las dos aerolíneas no compitan. Esto, al final, sería un mensaje de que el consumidor no se vería perjudicado por una menor competencia en el sector.

Pero la evaluación es que la unión de ambos jugadores en rutas no superpuestas podría representar una amenaza para los rivales, en este caso Latam.