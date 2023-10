Amazon informó ingresos y ganancias mayores a lo esperado ​​por fortaleza de unidad minorista y recorte de costos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Amazon informó ingresos y ganancias que superaron las estimaciones de los analistas, impulsados ​​por el aumento de las ventas en su unidad minorista y una importante reducción de costos.

Los ingresos del tercer trimestre aumentaron 13% a US$ 143.100 millones, dijo Amazon este jueves a través de un comunicado. Los analistas, en promedio, estimaban ingresos de US$ 141.600 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Los ingresos operativos aumentaron a US$ 11.200 millones, en comparación con los US$ 2.500 millones del mismo período del año anterior. Los analistas proyectaban, en promedio, US$ 7.710 millones.

Amazon registró además una ganancia de US$ 0,94 por acción, en comparación con la proyección promedio de los analistas de US$ 0,58.

Las acciones de Amazon han subido 43% este año gracias a menores temores de recesión y a la determinación del director ejecutivo Andy Jassy de frenar el gasto de la era de la pandemia y aumentar las ganancias. La empresa con sede en Seattle se ha vuelto cada vez más dependiente de negocios que tienden a ser más rentables que el comercio en línea, como la venta de anuncios publicitarios, la prestación de servicios a comerciantes independientes y el arriendo de capacidad informática a empresas.

Las ventas de Amazon Web Services (AWS) fueron ligeramente inferiores a lo esperado, con US$ 23.100 millones. Pero los ingresos operativos de la unidad de la nube de US$ 6.980 millones fueron aproximadamente US$ 1.300 millones, más de lo que esperaban los analistas. AWS, que tiende a generar más ganancias que el resto de la empresa combinada, informó el margen operativo más alto desde el primer trimestre de 2022.

Las ventas de la tienda online de la empresa también obtuvieron un rendimiento mejor de lo esperado. La unidad generó US$ 57.300 millones, un aumento de 7% respecto a igual período del año anterior. El trimestre incluyó las ventas del último Prime Day, el período de descuentos que realiza la firma y que normalmente genera un auge de ventas.

Las ventas de publicidad crecieron 26% a US$ 12 mil millones, también por sobre las estimaciones.

Plan de ahorro

Los resultados proporcionaron además nueva evidencia de los esfuerzos de reducción de costos de Jassy, ​​que ha examinado los gastos en toda la empresa. El gasto de Amazon en ventas y marketing disminuyó, por primera vez desde al menos 2015. El crecimiento del gasto en tecnología e infraestructura, una categoría que incluye los salarios de los ingenieros de software y los costos de los servidores AWS, aumentó solo 8,8%, aproximadamente una cuarta parte del tasa de hace un año.

Resultados de Intel

Por su parte, los beneficios para la tecnológica estadounidense Intel ascendieron a US$,41 por acción en el tercer trimestre, sobre ventas de US$ 14.200 millones. Los analistas habían estimado unos beneficios de US$ 0,21 por acción e ingresos de US$ 13.500 millones.

Su negocio de chips para computadoras personales generó unos ingresos de US$ 7.870 millones en el último trimestre, mientras la estimación era de US$ 7.400 millones. Las ventas de los centros de datos fueron de US$ 3.800 millones, frente a una proyección media de US$ 3.940 millones.

El cambio de rumbo de Intel está aún en sus primeras fases. Aunque el mercado de equipos está mejorando, las ventas siguen siendo inferiores a las de hace un año. Y la empresa está tratando de ponerse al día con Nvidia en semiconductores que ayudan a entrenar sistemas de Inteligencia Artificial.

Las acciones de Intel, que ya han subido 23% este año, se dispararon hasta 8% en las operaciones posteriores al anuncio de este jueves.

Meta anuncia ingresos por sobre las estimaciones, pero la acción cayó tras admitir panorama incierto para su negocio de publicidad en 2024