Apple supera las estimaciones de resultados pese a débil desempeño del iPhone y las ventas en China

Sus ingresos aumentaron 4% a US$ 124.300 millones en el primer trimestre fiscal, ligeramente por sobre los US$ 124.100 millones, que en promedio esperaban los analistas encuestados por Bloomberg.

Apple registró ventas ligeramente mejores de lo que estimaban los analistas, pese que el iPhone y las ventas en China tuvieron un desempeño más débiles de lo previsto.

Los ingresos crecieron 4% a US$ 124.300 millones en el primer trimestre fiscal, que finalizó el 28 de diciembre, dijo Apple en un comunicado este jueves. Los analistas habían estimado una media de US$ 124.100 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Las ganancias aumentaron a US$ 2,40 por acción, superando la estimación promedio de US$ 2,35. Al igual que la cifra de ingresos, este monto fue un récord. La compañía no proporcionó una orientación formal para el trimestre actual, siguiendo una política que adoptó durante la pandemia.

Aún así, los resultados mostraron que Apple está encontrando dificultades para recuperar terreno en China, uno de sus principales mercados. Las marcas locales de teléfonos inteligentes se han afianzado en la región, arrebatando ventas al iPhone. La plataforma de Inteligencia Artificial (IA) de la compañía, Apple Intelligence, tampoco vio un salto en las ventas de su dispositivo estrella.

Los ingresos procedentes de China cayeron un 11% hasta los US$ 18.500 millones en el primer trimestre fiscal, que finalizó el 28 de diciembre. Los analistas habían previsto un aumento hasta los US$ 21.600 millones. Las ventas del iPhone, por su parte, cayeron menos del 1% hasta los US$ 69.100 millones. Wall Street pronosticaba US$ 71 mil millones.

Apple está tratando de ponerse al día con sus mayores pares tecnológicos en materia de IA. El lanzamiento escalonado de Apple Intelligence también ha significado que los consumidores han tenido que esperar para muchas funciones. Y los competidores han tomado la delantera en otras áreas, como las gafas inteligentes. El negocio de dispositivos disponibles de la empresa también decayó durante las vacaciones.

“Apple necesita acelerar la implementación de Apple Intelligence y ser un poco más agresiva en áreas emergentes como el desarrollo de anteojos inteligentes para mantener su ventaja innovadora”, dijo el analista de Emarketer Jacob Bourne. “Los próximos trimestres probarán si puede equilibrar su enfoque cauteloso con el hambre del mercado por la innovación en inteligencia artificial”.

Las acciones registraron escasas variaciones en las operaciones extendidas después de que se publicaron los resultados. Hasta el cierre acumulaban una caída de 5,1% este año, afectadas por una ola de ventas que golpeó a todo el sector de las tecnológicas.

El informe también marca un cambio de guardia para Apple. Es el primero que se anuncia bajo el nuevo director financiero Kevan Parekh, quien reemplazó al veterano director financiero Luca Maestri a principios de este año.