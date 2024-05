Las ventas de los superdeportivos más caros impulsan las ganancias de Ferrari, pero sus acciones caen

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las ganancias del primer trimestre de Ferrari NV aumentaron a medida que el fabricante italiano se benefició de la venta de costosos superdeportivos como el Daytona SP3, cuyo valor alcanza a unos US$ 2,2 millones.

Los resultados ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización aumentaron un 13% hasta los 605 millones de euros, en línea con las estimaciones de los analistas. Si bien las entregas en el período se mantuvieron estables, las personalizaciones hicieron una mayor contribución, dijo Ferrari el martes.

No obstante, las acciones de Ferrari NV cayeron un 6,7% en Milán, la mayor caída en tres años, después de que las ganancias decepcionaran y no lograra mejorar sus perspectivas. Los aumentos en las entregas en Europa y América no lograron compensar una caída del 20% en la gran China, donde los aranceles están pesando sobre la rentabilidad de los superautos Ferrari fabricados en Italia. Las ganancias operativas ajustadas estuvieron en línea con las estimaciones.

El fabricante de automóviles de lujo ha subido los precios y se ha beneficiado de que sus compradores adinerados se vean menos afectados por la inflación y las altas tasas de interés.

Si bien el director ejecutivo Benedetto Vigna ha iniciado un cambio hacia la energía de batería, Ferrari todavía depende de sus altamente rentables vehículos con motor de combustión para proteger los márgenes.

El fabricante con sede en Maranello, Italia, está construyendo una fábrica para fabricar automóviles híbridos y eléctricos que estará lista el próximo mes, y se espera que el primer Ferrari totalmente eléctrico esté listo para el cuarto trimestre de 2025.

La competencia para hacer la transición se está intensificando. BYD Co. de China presentó en febrero un vehículo eléctrico de alto rendimiento con un precio de alrededor de US$ 233.000.

Ferrari registró unos ingresos de 1.590 millones de euros durante los primeros tres meses del año, en línea con las estimaciones de los analistas.