Gobierno de EEUU dice que Boeing violó acuerdo de procesamiento diferido que la protegía de cargos criminales por accidentes

Boeing violó un Acuerdo de Procesamiento Diferido (DPA, sigla en inglés) con el Departamento de Justicia de EEUU relacionado con los accidentes de dos aviones 737 Max, dijo la autoridad en un expediente judicial. "El gobierno ha determinado que Boeing violó sus obligaciones bajo el DPA", según el documento publicado este martes.

Boeing incumplió sus compromisos “al no diseñar e implementar un programa de cumplimiento y ética para prevenir y detectar violaciones de las leyes de fraude de Estados Unidos en todas sus operaciones”, según el documento.

El Departamento de Justicia dijo que aún está determinando cómo proceder, incluso si castigar a la empresa y cómo. La autoridad ordenó a Boeing responder antes del 13 de junio con su análisis y comentarios, que se tendrán en cuenta con respecto a cualquier castigo.

La decisión intensifica los riesgos legales que enfrenta el fabricante de aviones tras una casi catástrofe a principios de enero cuando un panel del fuselaje explotó en un 737 Max durante el vuelo.

Según el acuerdo, Boeing admitió haber engañado a su regulador, la Administración Federal de Aviación, sobre los cambios realizados en su nuevo avión, el 737 Max, y pagó una multa penal de US$ 243 millones. Si la empresa cooperaba plenamente con el gobierno durante un período de tres años, los fiscales tomarían medidas para que se retirara el cargo de fraude contra la empresa.

Pero justo antes de que expirara el período de tres años, la cubierta de la puerta de un Boeing explotó en un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo, lo que obligó a los pilotos a dar media vuelta y aterrizar. El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal.

Los fiscales estadounidenses en Seattle ya han enviado citaciones en busca de documentos y comunicaciones de Boeing y del proveedor Spirit AeroSystems Holdings, que tapó la puerta. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también está examinando los comentarios de Boeing sobre sus prácticas de seguridad después del accidente del 5 de enero.

Detalles del acuerdo

Boeing tomó medidas para mejorar la seguridad luego de los dos accidentes del 737 Max en 2018 y 2019, incluida la creación de un director de seguridad aeroespacial y el cambio de la estructura de gestión para que sus ingenieros dependieran del ingeniero jefe Howard McKenzie en lugar de los líderes empresariales. Pero las medidas no fueron lo suficientemente lejos, según un duro informe publicado por la Administración Federal de Aviación en febrero.

El estudio de un año de duración encontró que muchos empleados de Boeing no sabían cómo señalar posibles problemas de seguridad y no confiaban en el programa "Speak Up" que la compañía implementó para denunciar irregularidades. El fabricante de aviones también fue criticado por procedimientos y entrenamiento ineficaces.