Eddie Wu se prepara para dirigir el imperio Alibaba que construyó con su mentor Jack Ma

Cuando Eddie Yongming Wu, cofundador de Alibaba, emprendió su propio camino hace ocho años, no se alejó mucho de su mentor Jack Ma.

Para el fondo de inversión que estaba creando, eligió una oficina en los humedales del centro de Hangzhou, a pocos estanques de donde Ma tenía reuniones y practicaba tai chi. Wu también siguió siendo asistente especial de Ma y miembro de la sociedad Alibaba, que funciona como un consejo de facto para el grupo.

"Jack y Eddie mantienen una estrecha relación de confianza", afirma un antiguo ejecutivo de Alibaba.

Alibaba apuesta por adelgazar y volver a sus raíces en el comercio electrónico para recuperar la cuota de mercado cedida a plataformas en línea incipientes como Pinduoduo y Douyin de ByteDance. Está escindiendo otras líneas de negocio importantes, desde el reparto de comida a los supermercados, mientras que las plataformas de comercio electrónico Taobao y Tmall seguirán siendo las principales empresas en propiedad absoluta del grupo.

"Eddie y Ma son realmente simbióticos", dijo un antiguo empleado de Alibaba. "Eddie admira al Maestro Ma, sus ideas y filosofía, y será excelente en la ejecución de su visión", dijo la fuente.

Las trabas políticas

Ma permanecerá sin un cargo oficial en Alibaba, pero planea estar más profundamente involucrado, según personas cercanas al grupo. El martes, las fotos de Ma tomando un café de despedida en la sede de Alibaba con el director ejecutivo saliente, Daniel Zhang, inundaron la Internet china.

Ma se enfrenta a la delicada tarea de diseñar el cambio de rumbo de Alibaba sin hacer saltar las alarmas en Beijing. A los altos cargos del Partido Comunista puede preocuparles que intente reavivar su influencia política, que provocó su caída hace más de dos años tras pronunciar un discurso cruzado en Shanghái.

"El hecho de que Jack no pueda reaparecer en toda regla, teniendo en cuenta el discurso de 2020, puede reflejar su situación", dijo Duncan Clark, autor de Alibaba: The House that Jack Ma Built (Alibaba: la casa que Jack Ma construyó). "Tener un apoderado tiene sentido", dijo.

El ex ejecutivo de Alibaba dijo que Ma no tenía interés en volver a dirigir la empresa día a día. "Jack está desempeñando el papel de arquitecto. Lo que mejor conoce son las personas y cómo combinarlas", dijo. "Jack está intentando que Alibaba vuelva a sus raíces: a medida que crecía, la cultura se diluía".

La historia de Wu y Ma

Wu se incorporó a China Pages, la startup de Ma, tras graduarse en la universidad en 1996 como uno de sus primeros desarrolladores. "Ma me habló de negocios y de su visión; me pareció ingenioso e inspirador", declaró Wu más tarde en una entrevista en la Universidad de Tsinghua.

Pronto China Pages se separó y Ma se llevó a parte del equipo al norte, a Beijing, para dirigir un sitio web del Ministerio de Comercio chino. "Elegimos a los miembros del equipo y Wu Yongming se fue con Jack", recordó He Yibing, cofundador de China Pages, en una entrevista con el Financial Times.

"Wu es muy trabajador", afirma He. "En una ocasión importamos algunas estaciones de trabajo y servidores informáticos y todos los manuales estaban en inglés. Su nivel de inglés no era muy bueno, pero se zambulló en esos manuales, consultando palabras en el diccionario para poder montar las máquinas."

Después de que Ma dejara Beijing, Wu fue uno de los 18 cofundadores que se amontonaron en su apartamento de Hangzhou en 1999 para crear su siguiente empresa, Alibaba. "Era un joven con talento que creía en Jack y Jack confiaba en él", cuenta He.

Unos años más tarde, Ma le encargó la creación de Alimama, el motor publicitario que acabaría generando dinero para los negocios de comercio electrónico de la empresa. Su paso por esta empresa le valió el apodo interno de Mama Wu, según varios empleados.

"Parte del apodo se debe a la creación de Alimama, pero también a que Mama Wu siempre estaba pendiente de nosotros, corrigiendo errores o nuevas arquitecturas", explica un antiguo miembro del equipo de Alimama. "Siempre encuentra la manera de solucionarlo".

La persona añadió: "Como cofundador cercano a Ma, siempre podía conseguirnos los recursos que necesitábamos".

Wu creó entonces la aplicación de compras Taobao, que evolucionó rápidamente hasta convertirse en una parte fundamental de los hábitos de compra diarios de los consumidores chinos. Tras la salida a bolsa de Alibaba en Nueva York, se convirtió en asistente especial de Ma. Durante un tiempo siguió a Ma a todas partes, según personas cercanas a ambos.

Lo que viene

En 2015, Wu se retiró de Alibaba y pasó a presidir su rama sanitaria, al tiempo que lanzaba Vision Plus Capital, la empresa de capital de riesgo establecida junto a la oficina personal de Ma en los humedales. El grupo ha respaldado a varios empleados de Alibaba que se aventuran por su cuenta, como Qiang Hui, de la empresa de sanidad digital Come-Future, y Jerry Wang, de Tuya. En la actualidad cuenta con más de 1.000 millones de dólares en activos gestionados, según los registros de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

Varios empleados de Alibaba sugirieron que la experiencia inversora de Wu sería beneficiosa para el grupo a medida que se convierte en un holding, encargado de dirigir los beneficios generados por Taobao y Tmall.

La primera tarea de Wu será revertir el declive de las plataformas. Ma está presionando al grupo para que vuelva a centrarse en los pequeños y medianos vendedores de Taobao, en lugar de en las grandes marcas que dominan en Tmall. El mes pasado, Ma dijo a sus empleados que Alimama, la plataforma publicitaria creada por Wu, era clave para el futuro del grupo, según dos personas informadas de la reunión.

"La empresa ha seguido cambiando de estrategia sin lograr nada sustancial", dijo un directivo de Alibaba. "Los principales problemas residen en la gestión. Desde Jack Ma no ha habido ningún gran líder", añadió.