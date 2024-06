FedEx se dispara en bolsa tras proyectar resultados mejores de lo esperado gracias a plan de recorte de costos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

FedEx pronosticó ganancias superiores a las expectativas de Wall Street y dijo que recompraría US$ 2.500 millones de sus acciones durante el próximo año, impulsando su cotización ante señales de que un amplio plan de reorganización y reducción de costos está afianzándose.

Las ganancias ajustadas en el año fiscal 2025 serán de US$ 20 a US$ 22 por acción, dijo la compañía este martes en un comunicado que también detalló los resultados del cuarto trimestre. El punto medio superó el promedio de US$ 20,85 de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. Los ingresos crecerán en un porcentaje de un solo dígito -bajo a medio- durante el período.

FedEx también insinuó una posible venta de su negocio de transporte de carga, diciendo que está evaluando el papel de la unidad en la cartera de la empresa. Los resultados operativos de FedEx Freight aumentaron en el cuarto trimestre debido a un mayor rendimiento y una gestión eficaz de los costos, según el comunicado. La revisión se completará a finales de año calendario, dijo la compañía.

El director ejecutivo, Raj Subramaniam, está en el proceso de consolidar las unidades Express, Ground y Services, un cambio fundamental con respecto al sistema de dos redes que ha operado durante décadas. El segmento Express se ha visto particularmente afectado por la caída de la demanda, ya que los clientes afectados por la inflación optan por realizar envíos por tierra en lugar de por aire.

Las acciones de FedEx subieron 16% a las 4:29 PM después de operaciones regulares en Nueva York.

La empresa de mensajería con sede en Memphis ha estado trabajando para bajar los costos en toda la organización, incluida la reducción de la fuerza laboral en decenas de miles de trabajadores. El último anuncio se produjo a principios de este mes, cuando la compañía dijo que planeaba reducir su plantilla en Europa en hasta 2 mil puestos.

FedEx dijo el martes que espera US$ 2.200 millones en reducciones permanentes de costos en este año fiscal.

La compañía informó ganancias por acción de US$ 5,41 para el trimestre que finalizó el 31 de mayo, lo que superó las expectativas de los analistas de US$ 5,34. Los ingresos de US$ 22.100 millones estuvieron en línea con las estimaciones.

Subramaniam dijo en el comunicado que las cifras muestran que sus esfuerzos de reducción de costos están funcionando y calificó los resultados como "sin precedentes en este entorno actual".