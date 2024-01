Google conectará a Chile y Australia con nuevo cable de fibra óptica submarino

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Google y el Gobierno de Chile, a través de Desarrollo País, anunciaron este jueves la puesta en marcha de Humboldt, una ruta de cable submarino que conectará a Chile y Australia, por medio de la Polinesia Francesa, convirtiéndose así en el primero en conectar directamente América del Sur y Asia-Pacífico.

La infraestructura que se va a construir, en la que participará también la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa (OPT), tenderá un enlace directo de red de fibra óptica entre ambas geografías y, según adelantó la compañía, representa la materialización de un proyecto en el que las partes han venido trabajando desde el año 2016, con el objetivo de fortalecer las redes de conectividad internacional de la nación sudamericana.

“Esto posicionará a Chile como el verdadero hub de toda la actividad y crecimiento económico que va entre América Latina y Asia, y viceversa”, contó en exclusiva a DF Karan Bhatia, vicepresidente global de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google.

“Este anuncio se basa en un flujo constante de inversiones que hemos realizado en Chile y América Latina y, con suerte, nos llevará al siguiente nivel”, agregó al margen del anuncio oficial que se realizó junto al Presidente Gabriel Boric desde Valparaíso, región costera de Chile.

El ejecutivo compartió con este medio que el proceso de ingeniería ya empezó y que prevén estar operativos en 2026.

A su juicio, este tipo de conexiones son “las nuevas arterias del comercio en el siglo XXI”. “Los he comparado con los ferrocarriles del siglo XIX o con los aviones del siglo XX. Creo que este es realmente el núcleo de los conductos a través de los cuales se produce el comercio, las comunicaciones y el intercambio de información”.

Karan Bhatia, vicepresidente global de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google.

- ¿Cuál es la diferencia de este cable con Curie, que fue dispuesto en el país en 2019?



- La ruta. Curie conecta la costa oeste de Estados Unidos con Chile y Humboldt llevará todo el tráfico a través del océano hacia la región Asia-Pacífico. Esto dará redundancia, porque si algo le pasa al primer cable, tendrá este como protección y seguridad. Y, en segunda instancia, hará una diferencia para los usuarios en materia de ancho de banda. Ofrecerá conexiones a Internet mucho más rápidas y más datos podrán fluir más rápidamente.

Quizá para un usuario común, no hay gran diferencia en medio segundo más o menos al recibir información, pero cuando se habla de la cantidad de datos que se mueven a través de estos canales, grandes aplicaciones habilitadas para IA, la velocidad a la que se transmiten los datos puede ser un determinante muy importante de su eficacia.

- Y hace gran diferencia, además, con todo el impulso que está tomando la inteligencia artificial generativa, por no hablar del 5G.

- Esa resiliencia y velocidad, que se llama latencia, permitirán e incentivarán más innovación en Chile y en Asia-Pacífico, porque los desarrolladores y creadores sabrán que pueden tener una mejor experiencia. Así como ha pasado con las inversiones que hemos realizado en servicios en la nube, cuando se crea la infraestructura, no solo se permite el beneficio directo, sino que también se crea un ecosistema.

Cuando hacemos este tipo de inversiones, y lo vimos cuando Curie entró en vigor, hay un beneficio económico significativo para el país en su conjunto, un efecto multiplicador, porque permite a muchos otros negocios e industrias ser más eficientes y crear.

- ¿Y por qué eligen a Chile como base de ese ecosistema con impacto latinoamericano?

- Buena pregunta, porque Chile no es necesariamente la economía más grande de América Latina. Pero esto se remonta a lo que vimos en el país hace unos 10 años cuando empezamos a trabajar en el data center y el cable Curie. Hay muchas cosas que lo hacen atractivo. Comienza con un Estado de derecho, y entornos normativos y políticos sólidos. Cuando eres una gran empresa global, eso es muy importante porque se está haciendo una gran inversión, de miles de millones de dólares. Es muy importante tener seguridad. Además, el país ha tenido un fuerte conjunto de conexiones con el Asia-Pacífico y ha estado a la vanguardia de los acuerdos comerciales con esa región.

Por último, cuando nos fijamos en la variedad de cosas que se requieren para operar este tipo de obras, se necesita infraestructura, energía y capacidad humana. Y Chile también ofrece todo eso.

- ¿Tienen un aproximado de cuál será el impacto de Humboldt en la economía local?

- Hicimos ese análisis con Curie, aún es muy pronto para este, pero de Humboldt se podría esperar un número similar o incluso mayor. La estimación era que Curie produciría un beneficio de US$ 19.000 millones de PIB incremental, de aquí a 2027, y respaldaría, como resultado, más de 67.000 nuevos puestos de trabajo.

- ¿Cuáles son los desafíos de apostar por una infraestructura de este tipo?

- Lo que sí tengo claro es que la demanda no es un desafío. La necesidad está ahí y todo indica que seguirá al alza. No estaríamos haciendo esto si no creyéramos en eso. Los desafíos que uno enfrenta son los propios de construir estas maravillas de la ingeniería: definir el lugar de partida, permisos, regulaciones. Vemos esto como una gran oportunidad no solo para aprovechar el éxito de Curry, sino incluso para hacerlo crecer aún más como contribución.

- ¿Cómo ve la industria y qué proyecciones de la evolución tecnológica?

- Lo que realmente va a hacer cambiar la industria, y ya lo estamos viendo, es la inteligencia artificial. Ello llegó para remodelar la industria de la tecnología, la industria del cable submarino, pero también todas las demás: agricultura, servicios de fabricación. Creo que la oportunidad que presenta la IA para mejorar la eficiencia, mejorar la productividad, ofrecer nuevas soluciones a los problemas con los que la gente ha estado luchando, atención médica, desafíos, sostenibilidad, desafíos del cambio climático, desafíos lingüísticos.