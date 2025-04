IBM reporta favorables resultados pese a que programa de recorte fiscal DOGE afectó 15 de sus contratos con el gobierno de EEUU

International Business Machines (IBM) reportó ingresos y ganancias trimestrales mejores de lo esperado, apaciguando los temores de los inversionistas sobre la disrupción económica causada por los aranceles y los recortes de costos federales.

Las ventas del primer trimestre aumentaron casi 1% a US$ 14.500 millones, según informó IBM este miércoles en un comunicado. La ganancia, excluyendo algunos ítems, fue de US$ 1,60 por acción.

Los sólidos resultados en un entorno económico incierto demuestran la "durabilidad y resiliencia" del negocio de IBM, afirmó el director financiero Jim Kavanaugh en una entrevista.

Los inversionistas y líderes empresariales se han visto inquietos por las implicaciones económicas del cambio en la política del gobierno estadounidense, como los aranceles y el fuerte recorte del gasto federal liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, sigla en inglés) de Elon Musk.

Proyección trimestral

En respuesta, IBM tomó la inusual decisión de presentar una proyección trimestral, indicando que las ventas se situarán entre los US$ 16.400 millones y los US$ 16.800 millones en el período que finaliza en junio. Los analistas, en promedio, proyectaban US$ 16.300 millones. IBM también mantuvo su pronóstico para todo el año de aproximadamente US$ 13.500 millones en flujo de caja libre y al menos 5% de crecimiento de ingresos en moneda constante.

Las acciones subieron alrededor de 5% en la sesión extendida del mercado. En medio de una ola de ventas generalizada en las últimas semanas, IBM ha sido un refugio relativamente seguro. La acción ha subido 12% este año, en comparación con una caída del 8,6% en el índice S&P 500.

Contratos federales

Pese a los buenos resultados, Kavanaugh reconoció que cerca de 15 contratos de IBM con el gobierno federal han sido cancelados o suspendidos, lo que representa aproximadamente US$ 100 millones en pagos futuros.

La administración Trump ha anunciado que reducirá el gasto en todo el gobierno, lo que genera preocupación entre los inversores por el impacto en las empresas tecnológicas. Las ventas federales representan menos del 5% de los ingresos totales de IBM, añadió Kavanaugh.