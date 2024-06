Intensamente 2 de Pixar logra la mayor recaudación en su fin de semana de estreno en Norteamérica desde Barbie

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Intensamente 2 (Inside Out 2), una película animada de Pixar de Walt Disney, recaudó US$ 154,2 millones en taquilla en Estados Unidos y Canadá, superando a Dune: Part Two como la película con el mejor fin de semana de estreno del año.

En un respiro para cadenas de cines como AMC Entertainment Holdings y el propietario de Regal, Cineworld Group, que sufrieron una escasez de películas de Hollywood en el primer semestre debido a las huelgas de actores y escritores del año pasado, Intensamente 2 logró la mayor recaudación en su fin de semana de estreno desde Barbie, en 2023, que registró US$ 162 millones en su debut.

A nivel internacional, Intensamente 2 recaudó otros US$ 140 millones, dijo Disney. A nivel nacional, fue el segundo mayor debut de Pixar, detrás de Los Increíbles 2 en 2018. "Si alguna vez hubo dudas, la gente continúa y todavía está dispuesta a ir al cine para ver grandes películas, y con un 92% de críticas y un 96% de audiencia en RottenTomatoes, no hay mejor ejemplo de esto que Intensamente 2", dijo Tony Chambers, vicepresidente ejecutivo de distribución teatral de Disney, en una entrevista telefónica.

El buen desempeño marca un regreso para Pixar, el histórico estudio detrás de Bichos y Up, que ha tenido problemas en los últimos años después de que el spin-off de Toy Story, Lightyear, fracasara en los cines en 2022 y Elemental, en 2023, se estrenara con el peor desempeño de la compañía hasta ahora.}

En el corto plazo, la estrategia de recuperación de Pixar se centrará en equilibrar conceptos originales con secuelas y spin-offs de franquicias populares como Monsters y Buscando a Nemo, dijo el presidente Jim Morris en una entrevista el mes pasado.