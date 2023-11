Jack Ma pierde casi US$ 700 millones en Alibaba a las puertas de que venda un importante paquete de acciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Jack Ma está preparando una de sus mayores reducciones de participación en Alibaba Group Holding Ltd. en los últimos años, y el momento no podría ser peor.

La riqueza del cofundador del gigante del comercio electrónico se redujo en US$ 683 millones después de la mayor liquidación de Alibaba en más de un año el jueves, pocos días antes de la venta de acciones planeada por Ma la próxima semana.

Las acciones de Alibaba se desplomaron después de que la compañía revirtiera sus planes de escindir y cotizar su unidad de negocios en la nube de US$ 11 mil millones en un reinicio de estrategia. La medida, impulsada por el aumento de las restricciones estadounidenses a las ventas de chips a China, hizo que las acciones de la compañía cayeran un 9% en las operaciones de Nueva York.

El patrimonio neto de Ma cayó a US$ 29.200 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, mientras que el presidente de la compañía, Joseph Tsai, recibió un golpe de alrededor de US$ 261 millones.

Ma, de 59 años, había revelado anteriormente planes para vender 10 millones de acciones por valor de unos US$ 870 millones el 21 de noviembre, según documentos regulatorios del jueves. JC Properties Ltd. y JSP Investment Ltd., dos empresas propiedad de Ma, venderán cada una 5 millones de acciones, según los documentos presentados.

Ma, que renunció a todos sus roles en Alibaba en 2020, ha estado vendiendo acciones en los últimos años y su participación en el negocio ha caído por debajo del 5%.