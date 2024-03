Japón recupera su lugar en la guerra de las consolas: Sony y Nintendo se enfrentan tras la salida de Microsoft

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La decisión de Microsoft de aliviar su competencia de 23 años con Sony y Nintendo por la supremacía en el hardware de juegos ha abierto un camino para el regreso de Japón como la sede indiscutible de la consola en el mundo.

La perspectiva de una nueva era, menos internacionalizada, de guerras de consolas ha generado esperanzas de tiempos más felices para los supervivientes japoneses, pero también ha provocado que analistas e inversores vuelvan a plantearse la cuestión de cuánto tiempo más seguirá existiendo todo el género de máquinas dedicadas a los juegos.

El jefe de juegos de Microsoft, Phil Spencer, reveló el mes pasado planes para lanzar lo que anteriormente habrían sido juegos exclusivos de Xbox para su uso en plataformas rivales, como parte de un nuevo enfoque en los juegos basados ​​en la nube.

Si bien el gigante tecnológico estadounidense ha dicho que todavía está trabajando en una nueva generación de consolas más potentes, los analistas creen que su dirección a largo plazo es clara.

"Todos los signos apuntan a que el hardware se está volviendo cada vez menos importante para Microsoft, por lo que existe la posibilidad de que podamos volver a un punto como el de los años 90, donde las opciones viables de consola eran todas japonesas", dijo Serkan Toto, director de la consultora de juegos Kantan Games.

Renunciar a la lucha por las consolas para concentrarse en el software podría considerarse una gran victoria para Japón. Para muchos, el lugar de nacimiento de Super Mario, Sonic the Hedgehog, Final Fantasy y Pokémon es el hogar espiritual de la consola y ha sido escenario de los enfrentamientos más feroces de la “edad de oro” de la industria en las décadas de 1980 y 1990, entre Nintendo y Sega, y más tarde, Nintendo y Sony.

"Puede que no suceda de inmediato porque la tecnología de los juegos en la nube claramente no está lista todavía, pero por lo que Microsoft está indicando, existe la posibilidad de que volvamos a una industria de consolas totalmente japonesa con Sony y Nintendo dominando cada uno su parte de ese mercado en sus formas diferentes y únicas”, dijo David Gibson, analista de MST Financial.

Pero el regreso a una industria exclusivamente japonesa para hardware de juegos dedicado podría definir más claramente a la consola como un callejón sin salida comercial.

Ese problema, dijo el analista de juegos independiente Pelham Smithers, podría ser particularmente grave para Sony, que la semana pasada anunció planes para recortar 900 empleados de su unidad de juegos.

"Ya fue bastante difícil para Sony argumentar ante los inversores la necesidad de una PS5, y mucha gente en ese momento decía que la PS5 podría ser el final de la línea, pero el compromiso de Microsoft con los juegos de consola ayudó", dijo Smithers.

Mientras tanto, Nintendo enfrenta un problema de sincronización. Su máquina Switch, lanzada en 2017 y ahora con una potencia significativamente menor incluso en comparación con algunos teléfonos móviles, será reemplazada por un sucesor de próxima generación. Pero la empresa con sede en Kioto aún tiene que decir con precisión cuándo y cómo será.

Los analistas dijeron que Nintendo todavía está traumatizada por la experiencia de 2012, cuando lanzó una sucesora mal concebida de la exitosa consola Wii.

Las ventas del Switch actual son respetables, dijo Toto, pero más o menos todos los que querían la consola ya compraron una. El mercado, dijo, estará esperando al sucesor de Nintendo y puede que se abstenga de comprar juegos para Switch antes del lanzamiento de una nueva máquina.

Gibson dijo que los problemas de Sony son muy diferentes: su máquina PS5, que ya tiene cuatro años, es popular pero su negocio de juegos ahora está guiado por “contables”, en lugar de personas preparadas para gestionar un negocio creativo.

Las generaciones anteriores de PlayStation se habían lanzado con la expectativa de que la máquina se vendiera inicialmente con pérdidas, antes de que el precio de los componentes cayera rápidamente, lo que permitió a la empresa alcanzar el punto de equilibrio y, con el tiempo, permitir recortes de precios para los clientes.

En su quinto año de lanzamiento, la PS4 tuvo dos recortes de precio por un total de US$ 100. La PS5 no ha tenido ninguno. "Con los contadores a cargo, Sony no está dispuesta a reducir los precios en US$ 100 para estimular la demanda porque eso le costaría US$ 2.000 millones en beneficios", dijo Gibson.

Microsoft, que ha gastado enormes sumas de dinero en adquisiciones de estudios de juegos como la compra de Activision por US$ 75 mil millones, enfrenta problemas similares con la economía de su hardware. Los analistas dijeron que la empresa estadounidense puede tener mayor motivación que Sony para convertirse en el rey de todas las plataformas.

“El estado del mercado de consolas en este momento puede no ser un anuncio per se de que Japón recuperará su encanto. Parece más bien que a estos tres negocios muy idiosincrásicos les está yendo bien o no por razones idiosincrásicas”, dijo Robin Zhu, analista de juegos de Bernstein.

Existe la posibilidad de que la nueva dirección de Microsoft sea una “situación en la que todos ganen”, según Atul Goyal de Jefferies, debido a la situación diferente en la que se encuentra cada empresa.

Microsoft, dijo, podría aumentar los retornos ofreciendo sus juegos en diferentes plataformas, mientras que Nintendo y Sony enfrentarían una “competencia menos intensa” y se beneficiarían de tener una mayor variedad de títulos para los clientes.

Pero, como dijo Zhu, un factor que podría impedir que Microsoft acabe con la Xbox por completo es el mismo que mantendrá a Sony y Nintendo en el mercado: la feroz lealtad de los jugadores.

“La preocupación que tendrá [Microsoft] es que ya haya convencido a sus clientes para que compren el hardware; Al decirles que los juegos de Xbox estarán en todas las demás plataformas, corre el riesgo de alterar su mayor compromiso y sus clientes más dogmáticos”, dijo.